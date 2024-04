Michele Bravi, testo e significato di “Viaggio nel tempo”

Michele Bravi, “Viaggio nel tempo“: significato del testo del nuovo brano contenuto all’interno del concept album “Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi” (EMI Records Italy / Universal Music Group – qui la nostra intervista).

Già disponibile in tutti i digital store e in formato fisico, il disco è liberamente ispirato agli scritti di Oliver Sacks ed è diviso in tre capitoli musicali: lo sguardo, l’immagine e l’iride.

Lo sguardo è cosa vorremmo vedere con gli altri. L’immagine è cosa vediamo degli altri. L’iride è cosa cerchiamo di non far vedere agli altri.

MICHELE BRAVI, “viaggio nel tempo”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Prodotta da Room9, la prima canzone dell’album è un brano che viaggia non sul piano dello spazio ma su quello del tempo. Una riflessione sulle possibilità infinite dell’anacronismo.

Un’atmosfera rarefatta, dove anche gli strumenti dell’intero album iniziano timidamente a presentarsi e introdursi all’ascoltatore per accompagnarlo con garbo avanti e indietro nel flusso cronologico del mondo.

Se il tempo è solo un’impressione, allora giocare con la sua disorganizzazione è una possibilità.

MICHELE BRAVI, “viaggio nel tempo”: testo DEL BRANO

Autori: Michele Bravi, Antonio Caputo, Marco Salvaderi, Kende, Lorenzo Santarelli, Giuseppe Taccini

Ti ricordi quando ti ho detto

Che vorrei avere soltanto un talento

Quello di sparire nel tempo

E viaggiare avanti e indietro nella storia

E trasformarsi in vento

Immagina che bello

Come sarebbe svegliarsi nel futuro

Scoprirsi impreparati a tutti quanti i cambiamenti

E poi lanciarsi a capofitto nel passato

E vedersi con quel vecchio taglio di capelli

Immagina noi due nudi in mezzo alla preistoria

E che ridere faremmo con parrucche medievali

Sbarcare per la prima volta sulla luna

E gridare a squarciagola ecco qua l’America

Cosa ne pensi di fare un viaggio nel tempo con me

E invecchiare insieme in epoche passate

Nascere un’altra volta

Camminare sopra la memoria del mondo al contrario

Ora stringimi forte la mano

Immagina di andare fino all’ultimo giorno del mondo con me

Restare ad osservare

Tutti i movimenti della storia

E guardarci con gli occhi di prima

Ricordo bene quando tu mi hai detto

Che non riuscivi a portare l’orologio al polso

Che ti spaventa così tanto il flusso violento del tempo e

Perché non chiudi dentro in valigia

Tutti i tuoi anni innocenti

I ricordi scheggiati

Per custodirli con me

Immagina noi due abbandonati nella storia

Macchiarci con la colpa del peccato originale

Tirare calci e pugni contro il muro di Berlino

Spogliarci ai sette colli e poi fondare Roma

Cosa ne pensi di fare un viaggio nel tempo con me

E invecchiare insieme in epoche passate

Nascere un’altra volta

Camminare sopra la memoria del mondo al contrario

Ora stringimi forte la mano

Immagina di andare fino all’ultimo giorno del mondo con me

Restare ad osservare

Tutti i movimenti della storia

E guardarci con gli occhi di prima