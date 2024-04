Michele Bravi, testo e significato di “Ti avessi conosciuto prima”

Michele Bravi, “Ti avessi conosciuto prima“: significato del testo del nuovo brano contenuto all’interno del concept album “Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi” (EMI Records Italy / Universal Music Group – qui la nostra intervista).

Già disponibile in tutti i digital store e in formato fisico, il disco è liberamente ispirato agli scritti di Oliver Sacks ed è diviso in tre capitoli musicali: lo sguardo, l’immagine e l’iride.

Lo sguardo è cosa vorremmo vedere con gli altri. L’immagine è cosa vediamo degli altri. L’iride è cosa cerchiamo di non far vedere agli altri.

MICHELE BRAVI, “Ti avessi conosciuto prima”: SIGNIFICATO DEL BRANO

E se alla parola amore avessimo dato significati sbagliati?

Un regalo cantautorale che Giuliano Sangiorgi fa a questo racconto, in cui la corsa incontenibile di un fiume di parole diventa una poesia che chiamiamo solo amore.

MICHELE BRAVI, “Ti avessi conosciuto prima”: testo DEL BRANO

Autore: Giuliano Sangiorgi

Produttore: Michele Bravi

Ah ti avessi conosciuto prima

Sarei venuto a dirti solo una parola

Avrei potuto raccontarti un’altra scusa

Prima di andare via

Avrei avuto da ridire

Sui tuoi capelli da tagliare

Tanto già lo sai

L’amore non si ferma mai

E gioca coi difetti tuoi

Fino a che tu non smetterai

Ah ti avessi conosciuto prima

Avrei cercato di non perdere un minuto

Per farti avere le mie mani sul tuo viso

E trattenere dentro un pugno il tuo sorriso

Ho troppa voglia di ascoltare e di sapere

Come è successo che abbiamo sonno e poco fame

L’amore sai

Consuma pure le montagne

E Non c’è niente che resiste

E ti consuma pure il cuore

E lo senti attraversare

L’anima da parte a parte

Come una vecchia canzone

Che si scrive senza neanche più pensare alle parole

E ti sembra sia finita dentro tutta l’emozione

E non credi ci sia niente al mondo che ti faccia stare bene

Come una stupida canzone

Che se solo poi finisce questa voglia tua di niente

Non ricordi neanche il suono di quell’attimo fuggente

E lo chiami solo amore

Lo confondi con l’amore

Ah ti avessi conosciuto prima

Ti avrei giurato che detesto le canzoni

Quelle che ti fan sentire grande mentre scrivi

E quando passano la mente torna a quei bambini

Che erano in cerchio tutti intorno

Dentro le mani strette a pugno

Per non lasciarsi andare a fondo

Dimenticando pure il mondo

E confondevano l’amore

Con tutto quello che fa bene

Con tutto quello che fa bene

Ah ti avessi conosciuto prima