Michele Bravi, testo e significato di “Sporchissima Poesia”

Michele Bravi, “Sporchissima Poesia“: significato del testo del nuovo brano contenuto all’interno del concept album “Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi” (EMI Records Italy / Universal Music Group – qui la nostra intervista).

Già disponibile in tutti i digital store e in formato fisico, il disco è liberamente ispirato agli scritti di Oliver Sacks ed è diviso in tre capitoli musicali: lo sguardo, l’immagine e l’iride.

Lo sguardo è cosa vorremmo vedere con gli altri. L’immagine è cosa vediamo degli altri. L’iride è cosa cerchiamo di non far vedere agli altri.

MICHELE BRAVI, “Sporchissima Poesia”: SIGNIFICATO DEL BRANO

I luoghi dell’immaginazione possono essere infiniti, ma i luoghi della nostra vita hanno un perimetro, finestre e porte. Nonostante la loro realtà, è con l’immaginazione che quei luoghi diventano testimoni della nostra storia, del nostro “insieme”.

MICHELE BRAVI, “Sporchissima Poesia”: testo DEL BRANO

Autori: Michele Bravi, Marco Cantagalli, Iacopo Sinigallia

Produttore: Michele Bravi

Quanti tappeti che per fare l’amore ci hanno graffiato la schiena

Quante pareti hanno ascoltato in silenzio ogni nostra parola

Tra me e te ormai c’è un intervallo enorme

Come due note ai lati opposti sopra un pianoforte

Te che scherzando mi hai detto per sempre

Ora non dici più niente

Niente

Niente

E nonostante sono bravo a dimenticare

Il tuo compleanno e le feste in generale

Non smetto di sentire, di portarmi addosso

Tutte le case che siamo stati

Monolocali in centro e tetti di periferia

Scopare in un parcheggio

Sporchissima poesia

Te che scherzando mi hai detto per sempre

Ora non dici più niente

Niente niente

Posso darti una carezza adesso

Che hai le chiavi di casa mia

A quante chiavi noi abbiamo chiesto

Ti prego portami via

Restiamo svegli un’ultima notte

Senza che tu dica niente

Niente

E nonostante sono bravo a dimenticare

Il tuo compleanno e le feste in generale

Non smetto di sentire, di portarmi addosso

Tutte le case che siamo stati

Monolocali in centro e tetti di periferia

Scopare in un parcheggio

Sporchissima poesia

Te che scherzando mi hai detto per sempre

Ora non dici più niente

Niente niente

Tutte le case che siamo stati

Monolocali in centro e tetti di periferia

Scopare in un parcheggio

Sporchissima poesia

Te che scherzando mi hai detto per sempre

Ora non dici più niente

Niente niente