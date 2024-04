Michele Bravi, testo e significato di “Se ci guardassero da fuori”

Michele Bravi, “Se ci guardassero da fuori“: significato del testo del nuovo brano contenuto all’interno del concept album “Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi” (EMI Records Italy / Universal Music Group – qui la nostra intervista).

Già disponibile in tutti i digital store e in formato fisico, il disco è liberamente ispirato agli scritti di Oliver Sacks ed è diviso in tre capitoli musicali: lo sguardo, l’immagine e l’iride.

Lo sguardo è cosa vorremmo vedere con gli altri. L’immagine è cosa vediamo degli altri. L’iride è cosa cerchiamo di non far vedere agli altri.

MICHELE BRAVI, “Se ci guardassero da fuori”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Noi conosciamo la nostra immagine, sappiamo dirla e descriverla, ma come si può avere la certezza che la nostra immagine interiore sia speculare all’immagine che gli altri hanno di noi?

Prodotto da Room9, il brano è un’analisi ironica e sognante dell’appartenersi, che salta su colpi di rullante come i salti di un bambino.

MICHELE BRAVI, “Se ci guardassero da fuori”: testo DEL BRANO

Autori: Michele Bravi, Antonio Caputo, Marco Salvaderi, Kende, Lorenzo Santarelli

Ci pensi mai a cosa vedrebbero gli altri

Se ci guardassero da fuori

A me ad esempio fa impazzire l’idea

Di assomigliare a due vecchi

Che vanno al mercato

Potremmo assomigliare a dei turisti americani

Lo zaino sulle spalle

Anche i vestiti uguali

O più semplicemente

Passare inosservati

Ma io ti vedo così chiaramente

Che non so più quale impressione il mondo abbia di te

Non ti arrabbiare chiedo solamente

Che cosa vuoi che io di te non veda

Se nascondessi quelle storie che ti porti negli occhi

Cosa vedrebbero gli altri al posto dei nostri corpi

E io ti vedo più nitidamente

Se nascondi gli occhi

Potremmo sembrare

Due schizofrenici in fuga da un manicomio

O insopportabili parenti a un matrimonio

Quanto sarebbe ironico

Solo io e te

Potremmo assomigliare a dei cartelli pubblicitari

Così perfetti, così innaturali

O più semplicemente

Passare inosservati

Ma io ti vedo così chiaramente

Che non so più quale impressione il mondo abbia di te

Non ti arrabbiare chiedo solamente

Che cosa vuoi che io di te non veda

Se nascondessi quelle storie che ti porti negli occhi

Cosa vedrebbero gli altri al posto dei nostri corpi

E io ti vedo più nitidamente

Se nascondi gli occhi

Chissà cosa gli altri vedono di noi

O forse nemmeno che ci guardano

Ma tu mi vedi in modo nitido

Ed io ti osservo col mio sguardo tragico

Ma io ti vedo così chiaramente

Che non so più quale impressione il mondo abbia di te

Non ti arrabbiare chiedo solamente

Che cosa vuoi che io di te non veda

Se nascondessi quelle storie che ti porti negli occhi

Cosa vedrebbero gli altri al posto dei nostri corpi

E io ti vedo più nitidamente

Se nascondi gli occhi