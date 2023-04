Madame: testo e significato di “Respirare”, nona traccia contenuta nell’album “L’amore”

Madame Respirare testo e significato della nona traccia del nuovo album della cantautrice, L’amore, fuori per Sugar Music dal 31 marzo 2023.

Questo disco di Madame è diviso in vari personaggi che parlano. C’è dell’autobiografia, della biografia e della fantasia che trova riscontro nella realtà.

Madame respirare significato del brano

Scritto da Madame e Bias, il brano è prodotto da Shablo, Bias e Luca Faraone. Respirare è un pezzo d’amore in cui il sesso è una parte fondamentale nel testo, ma anche l’attesa, l’arrivarci nel momento in cui farlo sarà come “respirare”.

Madame respirare testo e audio

Uoh

Sono la donna

Ye

Bias

Non so più che cosa dare

Non so più che cosa dirti

Sono la donna che si scopano per arrivare da qualche parte

dolce madre dal cui seno succhiano l’amore in latte

e sono sola col rimbombo di una casa troppo grande

e penso solo al futuro

a quanto mi potrebbe dare

e penso sempre a se ho qualcosa in più da dare

qualche cosa in più da dire

so che sarebbe più dura

li amo tutti ma con te non so che fare

perché è cosi viscerale e non mi fa neanche paura

mi manca il caldo b

mi manca scappare via

colmo se posso con altre anime

però tu sei la mia

mi darai un bacio ancora

devo aspettarti là

dimmi ancora che non faremo l’amore

E che quando succederà sarà

come respirare

(Come respirare, sarà come respirare

sarà come respirare

per il tuo bene non c’è

un po’ di bene per me

vuoi vedermi soffocare

Ho il frutto della tua passione tra le gambe mie

ho la fi*a coi semi

ti strapperei i capelli per strappartene il pensiero

ho un succo che mi scende alle calcagna mentre penso che

mi succhieresti rumorosamente come fai con l’ostrica

ti incastri tra i miei capelli

sudi e vieni sulla mia schiena bollente

però evapori come non esistessi

e scusa

ti manco tanto e

ti manca scappare via

colmi con l’anima che hai scelto però non è la mia

mi darai un bacio almeno posso aspettarti qua

Non mi dire che non faremo l’amore perché se succederà sarà

come respirare, come respirare

sarà come respirare, sarà come respirare

per il tuo bene non c’è

un po’ di bene per me

vuoi vedermi soffocare