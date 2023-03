Madame: testo e significato di “Pensavo a…”, lo skit contenuto nell’album “L’amore”

Madame Pensavo a… testo e significato della settima traccia del nuovo album della cantautrice, L’amore, fuori per Sugar Music dal 31 marzo 2023.

Questo disco di Madame è diviso in vari personaggi che parlano. C’è dell’autobiografia, della biografia e della fantasia che trova riscontro nella realtà.

Madame pensavo a… significato del brano

Scritta da Madame con Dario Pruneddu e Emanuele Nazzaro, è uno skit ovvero una specie di sketch parlato all’interno di un disco. In questo pezzo Madame, senza nessun freno inibitore, parla sesso e di vari sogni erotici, alcuni anche decisamente estremi e ironici.

Madame pensavo a… testo e audio

Ah ah

(Vai Fra)

(Skrt)

Pensavo ad una ballerina

che mi succhiasse la f**a

prima di una copertina o prima dello show

pensavo a uno famoso

che mi desse quasi un tono

tipo un rapper di successo o un cantante pop

pensavo alla tipa f**a

che mi fa la fila

da una vita che le ho sempre detto “arriverò”

pensando a quel tipo

che mi faceva un bel filo

poi è finito a farmi un dito dietro alla consolle

pensavo ad un calciatore

con cui andare sul sicuro

con il ca**o sempre in tiro tiro tiro goal

pensavo a una cantante

che gira senza mutande

che c’ha l’auto con le borchie

e gira con gli short

pensavo a un tiktoker

con cui far scoppiare webboh

e poi farmi 4 piste sul suo privè slot

pensavo anche al suo amico

sempre meglio un po’ abbondare

e poi si fanno abbindolare dal mio wish di cock

Pensa a un addetto ai lavori

con la giacca e la camicia

che non si sbottona mica

se non per un troath

pensavo a pecorina

da sotto la scrivania

ma se scopro che c’ha il ca**o corto scapperò

pensavo a un presentatore ego-friendly

per signore

ma sotto i 50 sono tutti snob

penso a madre natura

con due poppe da paura

che fa suora di clausura se le chiedo un job

penso ad una transessuale

Con il ca**o ancora uguale

che si faccia anche sfondare

con uno strap-on

e pensavo a qualche amico

che so che gli piace il dito

possiamo fare un trenino frate un macaron

Pensavo allo spagnolo

che è arrivato con la polo

perché la ferrari aveva un problemino boh

pensavo al miliardario

che mi offriva del denaro

in cambio di un filmino da buttare su youpo-