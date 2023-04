Madame: testo e significato di “L’onda”, undicesima traccia contenuta nell’album “L’amore”

Madame L’onda testo e significato dell’undicesima traccia del nuovo album della cantautrice, L’amore, fuori per Sugar Music dal 31 marzo 2023.

Questo disco di Madame è diviso in vari personaggi che parlano. C’è dell’autobiografia, della biografia e della fantasia che trova riscontro nella realtà.

Madame L’onda significato del brano

Il titolo completo della canzone è L’onda – La morte del marinaio. Il pezzo, scritto da Madame e Dario Faini aka Dardust che lo ha anche prodotto.

Madame L’onda testo e audio

Se la tempesta arriverà a me

farò festa ogni notte con te

la mia musa mi guiderà a te

oh mare se mare se mare se

se la tempesta ritornerà a me

farò festa l’ultima notte

questa musica vivrà con te

oh mare se mare se mare se

oh mare se mare se mare se

oh mare se mare se

Maledirò il mare se

non mi farà volare

ancora su di te

sfuria il vento su di me

se mi farà annegare

sarò li con te

L’onda

seguiremo l’onda

seguiremo l’onda

seguiremo l’onda (marea)

L’onda

seguiremo l’onda

seguiremo l’onda

seguiremo l’onda (galea)

L’onda

seguiremo l’onda

seguiremo l’onda

seguiremo l’onda (maria)

L’onda

seguiremo l’onda

seguiremo l’onda

seguiremo l’onda (marea)

Mare se mare se mare se

mare se mare se

Se la tempesta ritornerà a me

farò festa ogni notte con te

la mia musa mi guiderà a te

oh mare se mare se mare

Se la tempesta terminerà e se

stelle e luna vedremo insieme

sarà l’ultima notte per me

oh mare se mare se mare se

oh mare se mare se mare se

oh mare se mare se

Benedirò il mare se

mi rifarà volare ancora su di te

sfuria o vento su di me

se mi sarai letale

morirò con te

L’onda

seguiremo l’onda

seguiremo l’onda

seguiremo l’onda (marea)

L’onda

seguiremo l’onda

seguiremo l’onda

seguiremo l’onda (galea)

L’onda

seguiremo l’onda

seguiremo l’onda

seguiremo l’onda (maria)

L’onda

seguiremo l’onda

seguiremo l’onda

seguiremo l’onda (marea)

(Momento

Fermati un momento

Dio sentirà meglio

Le preghiere mie)

L’onda

L’onda

L’onda

Marea

L’onda

L’onda

L’onda

Galea