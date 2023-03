Madame: testo e significato di “La festa della cruda verità”, ottava traccia contenuta nell’album “L’amore”

Madame La festa della cruda verità testo e significato dell’ottava traccia del nuovo album della cantautrice, L’amore, fuori per Sugar Music dal 31 marzo 2023.

Questo disco di Madame è diviso in vari personaggi che parlano. C’è dell’autobiografia, della biografia e della fantasia che trova riscontro nella realtà.

Madame la festa della cruda verità significato del brano

Il pezzo è stato scritto da Madame con Dario Faini, in arte Dardust, che lo ha anche prodotto. Come dice il titolo stesso una canzone di crude verità in cui si punta il dito su cosa piene considerato normale e cosa no.

Madame la festa della cruda verità testo e audio

Sono ancora in piedi amore

E sei ancora in piedi

Sono ancora in piedi

Tutti sono ancora in piedi

Fuori c’è un miracolo

La gente impazzirà

Questa notte c’è la festa della cruda verità

E ogni goccia di sudore

Dal tuo viso asciugherò

Con i baci più dolci che ho

Con i baci più dolci che ho

E ogni lacrima sul viso

Che hai versato per un no

Sarà un mare in paradiso

Sarà un mare in paradiso

In paradiso

In paradiso

In paradiso (oh, oh, oh)

Parli con me?

O muori con me?

Parli con me?

O ridi di me?

Di qua c’è una festa immorale

Non si salva la gente normale

La verità?

O la morte?

La verità?

O la morte?

Benvenuta gente

Qui chi mente morirà

C’è chi è ancora in piedi amore

C’è chi non sta in piedi

Stai ancora in piedi amore

Io sono ancora in piedi

Sopravviverà chi dirà la sua verità

È la festa della fine delle nostre vanità

Ogni goccia del tuo sangue dal tuo viso succhierò

Con i baci più dolci che ho

Con i baci più dolci che ho

Ogni lacrima è un sorriso se la tenevi da un po’

Fanne un mare in paradiso

Sarà un mare in paradiso

In paradiso

In paradiso

In paradiso (oh, oh, oh)

Parli con me?

O muori con me?

Parli con me?

O ridi di me?

Di qua c’è una festa immorale

Non si salva la gente normale

La verità?

O la morte?

La verità?

O la morte?

Benvenuta gente

Qui chi mente morirà

Dietro al mondo

C’è un posto nuovo

Sarai felice

Di starci con me

In cima al mondo

C’è un posto antico

Ci va la gente

Che non è come me