Madame: testo e significato di “Il mio nuovo maestro”, quinta traccia contenuta nell’album “L’amore”

Madame Il mio nuovo maestro testo e significato della quinta traccia del nuovo album della cantautrice, L’amore, fuori per Sugar Music dal 31 marzo 2023.

Questo disco di Madame è diviso in vari personaggi che parlano. C’è dell’autobiografia, della biografia e della fantasia che trova riscontro nella realtà.

Madame il mio nuovo maestro significato del brano

Riguardo a questa canzone Madame ha affermato:

“…è nato con una chitarra andalusa, anche se poi l’ho portato sull’elettronica. Durante i live lo riproporrà in chiave più acustica.” Il mio nuovo maestro è una canzone d’amore e dubbi volutamente scritta in modo criptico dalla cantautrice.

IL pezzo è stato scritto da Madame con Shablo e Vincenzo Luca Faraone che hanno anche prodotto il pezzo.

Madame il mio nuovo maestro testo e audio

Ho le guance rosse

Sarà che ti ho sfiorato

Corri a fianco a me

Penso che ti sto amando

Il mio nuovo maestro mi ha dato una carezza

E ho pensato a quel gesto invece di pensare a te

Che ne sarà di me

Che ne sarà di te

Che ne sarà di me

Che ne sarà di te

Che ne sarà di me

Che ne sarà di te

Che ne sarà di me

Che ne sarà di te

Ho le guance rosse

Sarà che ti ho mentito

Corri avanti a me

So il perché l’hai capito

Il mio vecchio maestro mi ha dato una carezza

Per colpa di quel gesto non ti ho visto mai più

Eh

Che ne sarà di me

Che ne sarà di te

Che ne sarà di me

Che ne sarà di te

Che ne sarà di me

Che ne sarà di te

Che ne sarà di noi

Che ne sarà di lui

Ma mi hai amato mai?

Ma mi hai amato mai?

Forse una carezza

Una sola carezza mi amava più di te

Ma mi hai amato mai?

Ma mi hai amato mai?

Forse una carezza

Una sola carezza mi amava più di te

Che ne sarà di me

Che ne sarà di te

Che ne sarà di me

Che ne sarà di te

Che ne sarà di me

Che ne sarà di te

Che ne sarà di noi

Che ne sarà di lui