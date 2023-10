Emma: testo e significato di “Sentimentale”, quinta traccia contenuta in “Souvenir”

Emma Sentimentale testo e significato della quinta traccia contenuta nel nuovo album, “Souvenir“, fuori dal 13 ottobre con Capitol Records/Universal Music.

9 storie, 9 canzoni, 9 pezzi di un puzzle che rappresentano tutte le mie sfaccettature di Emma Marrone.

EMMA sentimentale significato del brano

Testo scritto da Emma Marrone e Jacopo Ettorre musica di Simone Privitera. Alla produzione Katoo e Simon Says.

Emma racconta così questa canzone:

“Rappresenta la mia vena più rock. L’ho scritta immaginandola già nella sua resa live. É il brano che fa saltare e scatenare le persone. Qui sono deliziosamente spudorata e sfacciata.

Rappresento tutte quelle donne che si risvegliano dal torpore degli amori andati a male, indossano il loro sorriso migliore e vanno a riprendersi la serenità.”

EMMA Sentimentale testo e audio

Dolce apnea sei qui senza respiro

Tra i tuoi peccati sono il tuo castigo

E scusami se te lo dico

Senza spasmi non mi sembri vivo

E allora rido

Non mi cerchi neanche quando ti manco

Poi distruggi tutto quello che tocco

Sarò sempre il tuo più grande disastro

E no, tu non lo vuoi vedere in fondo

Io non ho avuto neanche mai una risposta

Da te che mi conosci ora io non

So scendere più dalla tua bocca

Non sono una sentimentale

E rimane un bacio la notte

Più fame

E non capisco cos’è

Cos’è

Sei la mia strada senza via di uscita

Un’abitudine la più cattiva

La mia sostanza preferita

Mi manchi ogni volta che è finita

Che vuoi che dica

Non mi cerchi neanche quando ti manco

Poi distruggi tutto quello che tocco

Sarò sempre il tuo più grande disastro

E no, tu non lo vuoi vedere in fondo

Io non ho avuto neanche mai una risposta

Da te che mi conosci

Ora io non so scendere più dalla tua bocca

Non sono una sentimentale

E rimane un bacio la notte

Più fame

E non capisco cos’è

Cos’e

Il vento in mezzo alle case

Ha un suono quasi carnale

Raccogli il mondo che cade

Per quello che vale

Per quanto fa male

Ferma a un passo da te

Più di ieri perché

Non sono una sentimentale

E rimane un bacio la notte

Più fame

E non capisco cos’è

Cos’e