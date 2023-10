Emma: testo e significato di “Carne viva”, sesta traccia contenuta in “Souvenir”

Emma Carne viva testo e significato della sesta traccia contenuta nel nuovo album, “Souvenir“, fuori dal 13 ottobre con Capitol Records/Universal Music.

9 storie, 9 canzoni, 9 pezzi di un puzzle che rappresentano tutte le mie sfaccettature di Emma Marrone.

EMMA carne viva significato del brano

Testo scritto da Jacopo Ettorre, musica di Riccardo Scirè. Alla produzione Drillionaire e Luca Faraone.

Emma racconta così questa canzone:

“Il pezzo che ti lacera l’anima, come si evince dall’immagine del titolo.

Stasera Ascolta: è così che si apre il ritornello. In un mondo in cui tutti non fanno altro che parlare, e parlare, e parlare – anche e soprattutto di ciò che non sanno – è sempre più raro trovare persone disposte ad ascoltare.”

EMMA carne viva testo e audio

Ieri ripensavo che

Mi sono aperta così

Tanto con te

Che ero carne viva

Quartieri pieni di sé

E adesso anche questo niente di che

È una meraviglia

Resto in giro fino a tardi

In un locale in mezzo

A gente che non mi interessa

Non mi resta

Che nuotare in fiumi di parole

Per non scivolare ancora

Nei tuoi occhi nero perla

E non sembra

Ma dentro piove

Continuamente

Stasera ascolta

Non me ne importa

Nemmeno un po’

Mi dai la colpa

Per ogni sguardo gelido

E non sarà la fine se poi finirò da te

Se stare senza non diventa un’abitudine

Stasera ascolta

Sarò una stronza

Lo so

Se torno indietro

Un’altra volta

Ma poi se non lo faccio

Resta solo il ghiaccio

Di queste ore di velluto

Ti saluto

Avrei bisogno di respirare

Tuffarmi di testa nel vuoto

Non avere un’alternativa

Senza svegliarmi domenica

E maledire

Tutte le cose che ti ho detto

La sera prima

Cerco nuove strade per non scivolare

Ancora

Nei tuoi occhi nero perla

E non sembra

Ma dentro piove

Continuamente

Stasera ascolta

Non me ne importa

Nemmeno un po’

Mi dai la colpa

Per ogni sguardo gelido

E non sarà la fine se poi finirò da te

Se stare senza non diventa un’abitudine

Stasera ascolta

Sarò una stronza

Lo so

Se torno indietro un’altra volta

Ma poi se non lo faccio

Resta solo il ghiaccio

Di queste ore di velluto

Ti saluto

E vorrei dirti ti odio

Ma non te lo dico

Sospesa qui

Tra la nostalgia dell’infinito

E il grigio dei grattacieli

A sentirmi solo una bugiarda

Con la faccia di un’altra

Stasera ascolta

Non me ne importa

Nemmeno un po’

Mi dai la colpa

Per ogni sguardo gelido

E non sarà la fine se poi finirò da te

Se stare senza non diventa un’abitudine

Stasera ascolta

Sarò una stronza

Lo so

Se torno indietro un’altra volta

Ma poi se non lo faccio

Resta solo il ghiaccio

Di queste ore di velluto

Ti saluto