Emma: testo e significato di “Capelli corti”, brano manifesto dell’album “Souvenir”

Emma Capelli corti testo e significato della settima traccia contenuta nel nuovo album, “Souvenir“, fuori dal 13 ottobre con Capitol Records/Universal Music.

9 storie, 9 canzoni, 9 pezzi di un puzzle che rappresentano tutte le mie sfaccettature di Emma Marrone.

EMMA Capelli corti significato del brano

Il brano è stato scritto testo e musica da Andrea Bonomo e Davide Simonetta. Alla produzione Katoo.

Emma racconta così questa canzone:

“È la canzone manifesto. Dà voce alla mia parte più cantautorale. Ci sono io, le mie battaglie, i bocconi amari che ho dovuto e devo ancora buttare giù ogni giorno, come tante donne del resto.

Ma il risvolto è positivo, perché adesso comprendo pienamente tutto quello che merito davvero, e non lo nascondo. Anzi, stilo proprio una lista.”

EMMA capelli corti testo e audio

Che cosa ci fai lì

Ancora in quello specchio

Dovresti avere dei figli

E qualcuno nel letto

Non fumare nel letto

Che sono già le tre, le tre

Col trucco sembri un pagliaccio

Tua madre c’ha ragione

Dovevi essere un maschio

Che mangi ancora quelle unghie

senza sapore

Hai gli occhi rossi e dici è solo raffreddore

Ma non ci credi nemmeno un po’

Nemmeno tu, che poi però

Non riesci ad essere

Come ti vogliono gli altri

Sei nata coi capelli corti

Ti meriti un prato che ci corri forte

Mangiare un gelato che è già dicembre

Di essere felice

Felice per niente

Ti meriti di ubriacarti per la strada

Scopare e poi stare in silenzio abbracciata

Per tutta la notte

Magari per niente

Magari per te

Ma non ti ricordi più

Com’eri da bambina

Lo so che hai sempre fame, fame

Vorresti andare al mare

E ascolti ancora quelle stupide canzoni

E balli male sola in casa sui cuscini

Respiri forte prima di uscire fuori

Ma si lo sai

Sei sempre tu

Devi svegliarti presto e invece poi fai tardi

Sei nata coi capelli corti

Ti meriti un prato che ci corri forte

Mangiare un gelato che è già dicembre

Di essere felice

Felice per niente

Ti meriti di ubriacarti per la strada

Scopare e poi stare in silenzio abbracciata

Per tutta la notte

Magari per niente

Magari per te

Magari per te

Magari per te

Che cosa ci fai lì

Ma chi se ne frega

Non è importante

Ti meriti un prato che ci corri forte

Mangiare un gelato che è già dicembre

Di essere felice

Felice per niente

Ti meriti di ubriacarti per la strada

Scopare e poi stare in silenzio abbracciata

Per tutta la notte

Magari per niente

Magari per te