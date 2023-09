Annalisa: testo e significato di “Ti dico solo” decima traccia dell’album “E poi siamo finiti nel vortice”

Annalisa Ti dico solo testo e significato della decima traccia del nuovo album, “E poi siamo finiti nel vortice“, fuori per Warner Music Italy dal 29 settembre 2023.

Annalisa ti dico solo significato del brano

Seconda traccia dell’album scritta da Annalisa Scarrone con M. Salvaderi, L. Santarelli e Kende, ovvero i ROOM9.

“Il sovraffollamento dei pensieri, talmente fitti da non riuscire a dire nulla, perché bisognerebbe riuscire a metterne a fuoco almeno uno“.

Annalisa ti dico solo testo e audio

Ti vorrei dire che non ho dormito neanche un solo singolo secondo

Questa notte avevo un chiodo fisso nella testa

Una parola

Due parole

E dopo ci parliamo sopra

E vorrei

Vorrei portarti ad una festa

E stare mano nella mano io e te

Mentre tutti ci guardano entrare

Non so se vorrei ballare

Ti dovrei dire troppe cose

E alla fine ti dico solo

Come va

Tu come stai

Ti dico solo

Domani che cosa fai

E alla fine ti dico solo

Come va

Sai già domani dove vuoi andare

A casa a ricominciare ancora la stessa serie

Tanto piove

E alla fine ti dico

Come va

Come va

Come va

Ti vorrei dire che ho provato a non pensare a quelle cose che mi hai detto

Di sicuro tu nemmeno ti ricordi

Ma tanto non ci riesco

So già che non ci riesco

E mi convinco di un ricordo diverso

E mi perdo

A stare mano nella mano io e te

Mentre tutti ci guardano entrare

Non so se voglio ballare

Ti dovrei dire troppe cose

E alla fine ti dico solo

Come va

Tu come stai

Ti dico solo

Domani che cosa fai

E alla fine ti dico solo

Come va

Sai già domani dove vuoi andare

A casa a ricominciare ancora la stessa serie

Tanto piove

E alla fine ti dico

Come va, come va, come va

Come va, come va, come va

Come va

Ti vorrei dire che non ho dormito neanche un solo singolo secondo

Questa notte avevo un chiodo fisso nella testa

E alla fine ti dico solo

Come va

Tu come stai

Ti dico solo

Domani che cosa fai

E alla fine ti dico solo

Come va

Sai già domani dove vuoi andare

A casa a ricominciare ancora la stessa serie

Tanto piove

E alla fine ti dico