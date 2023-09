Annalisa: testo e significato di “Rosso corallo” quinta traccia dell’album “E poi siamo finiti nel vortice”

Annalisa Rosso corallo testo e significato della quinta traccia del nuovo album, “E poi siamo finiti nel vortice“, fuori per Warner Music Italy dal 29 settembre 2023.

Annalisa rosso corallo significato del brano

Scritta da Annalisa con Davide Simonetta e Alessandro Raina, ecco come la cantautrice racconta il brano:

“La passione, non priva di paure e ripensamenti. Ma vince sempre la voglia di buttarsi nel vortice, di provare ogni cosa nonostante tutto.”

Annalisa rosso corallo testo e audio

Fragile

Fragile voce in un telefono

Frase dentro una pagina

Siamo diventati amore che fa male

Un cielo tropicale

Facile

Facile come farti credere

Che sia tutto una favola

Che in un mare nero siamo rosso corallo

Il tesoro su un’isola

Nel locale scherziamo col fuoco

E se gioco ho già perso

Questa notte sei l’orsa maggiore

Che illumina il mondo

Fino al mattino

Nella tempesta stammi più vicino

E poi lasciami andare

Nella parte migliore di te

Il tuo muro cade

Senza parole

Fatti guardare

Sei caldo come il sole

Per sempre o due ore

Finché abbiamo sete

Rimani a nuotare

Nel mio mare nero

Sei rosso corallo

Rosso corallo

Stavo per…

Stavo per…

È passato un giorno

Un po’ di meno

Meglio se stasera non ti vedo

Forse sono come Venere

Nuda su un’isola

Nel locale scherziamo col fuoco

E se gioco ho già perso

Questa notte sei l’orsa maggiore

Che illumina il mondo

Fino al mattino

Nella tempesta stammi più vicino

E poi lasciami andare

Nella parte migliore di te

Il tuo muro cade

Senza parole

Fatti guardare

Sei caldo come il sole

Per sempre o due ore

Finché abbiamo sete

Rimani a nuotare

Nel mio mare nero

Sei rosso corallo

Rosso corallo

Ora ho capito

Cosa ci rend

e leggeri

Come un vestito

Che oggi sa

Di quello che abbiamo fatto ieri

Rosso corallo

Sei rosso corallo per me

Rosso corallo

Rosso corallo

E poi lasciami andare

Nella parte migliore di te

Il tuo muro cade

Senza parole

Fatti guardare

Sei caldo come il sole

Per sempre o due ore

Finché abbiamo sete

Rimani a nuotare

Nel mio mare nero

Sei rosso corallo

Rosso corallo