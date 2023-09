Annalisa: testo e significato di “Stelle” undicesima traccia dell’album “E poi siamo finiti nel vortice”

Annalisa Stelle testo e significato dell’undicesima traccia del nuovo album, “E poi siamo finiti nel vortice“, fuori per Warner Music Italy dal 29 settembre 2023.

Annalisa stelle significato del brano

“Stelle” è stata scritta da Annalisa Scarrone, Davide Simonetta e R. Esposito. La cantautrice ne parla così:

“Fare chiarezza, riscoprire le fondamenta e capire quali sono le cose davvero importanti, i punti cardine che non ruotano come le stelle. E tenerseli stretti“.

Annalisa stelle testo e audio

Sento l’eco come in cattedrale

Se sbattiamo porte solo per andare

Di notte

La notte

Via

Pensieri come marmo

Lacrime di fango

Freddo come ghiaccio

Chiudo gli occhi la notte

Di notte

Solo

Tutto ciò che so di te

Non cambierà mai

Se cadesse il mondo

L’ultima frase sarà a te

Nell’aria

E se sarà un Dio solo

A fottermi la voce mentre chiedo perdono

E tu mi sentirai

Cosa dirai

Mi riconoscerai

Dicevi non è vero

Zero stelle in cielo

Questo non sei tu

Vorrei solo dire

Ma poi parlo troppo

Sono colpi a vuoto

Lo capisco dopo

Un po’ ti odio

Ma tanto domani mi ricorderò

Di quando

Bastavano anche meno

Di zero stelle in cielo

Zero stelle in cielo

Sembra come partire da zero

Cammino tra i palazzi su un filo

Ma non cado

Perché il desiderio di restare in piedi

È più forte di me

E voglio fare

Voglio i giorni

E da mangiare

Per i tuoi vuoti

Grattare via la superficie per cadere giù

Tutto ciò che so di te

Non cambierà mai

Se cadesse il mondo

L’ultima frase sarà a te

Nell’aria

E se sarà un Dio solo

A fottermi la voce mentre chiedo perdono

Mi riconoscerai

Dicevi non è vero

Zero stelle in cielo

Questo non sei tu

Vorrei solo dire

Ma poi parlo troppo

Sono colpi a vuoto

Lo capisco dopo

Un po’ ti odio

Ma tanto domani mi ricorderò

Di quando

Bastavano anche meno

Di zero stelle in cielo

Zero stelle in cielo

Un giorno

Un’era

Il tempo di una preghiera

Ti sogno

Di schiena

Succede anche a te

Un attimo

Una vita

Un bacio su ogni ferita

Guardarti e sentire che non è finita

Succede anche a te

Dicevi non è vero

Zero stelle in cielo

Questo non sei tu

Vorrei solo dire

Ma poi parlo troppo

Sono colpi a vuoto

Lo capisco dopo

Un po’ ti odio

Ma tanto domani mi ricorderò

Di quando

Bastavano anche meno

Di zero stelle in cielo

Zero stelle in cielo