Annalisa: testo e significato di “La crisi a Saint-Tropez” nona traccia dell’album “E poi siamo finiti nel vortice”

Annalisa La crisi a Saint-Tropez testo e significato della nona traccia del nuovo album, “E poi siamo finiti nel vortice“, fuori per Warner Music Italy dal 29 settembre 2023.

Scritta da Annalisa, Davise Simonetta e Paolo Antonacci, l’artista racconta così questa canzone:

“La crisi emotiva vissuta più nella testa che nelle azioni, la gelosia, non volere qualcosa e poi volere solo quella, mescolando tutto con l’autoironia, la consapevolezza dei propri limiti sfoggiati con conquistata disinvoltura”.

Ti avevo detto sto da sola

Che non mi fido ancora sì sì

Ma sono tutte cazzate

Da sola non so stare

Dovrei provare yoga

E dovrei restare sobria

Ma sai che c’è

Non mi piace

Se vuoi facciamo pace

Il ginocchio mi dondola, dondola, dondola

Se mi guardi

vado in bambola, bambola, bambola

Colpo di fulmine

Capita, capita, capita

eh eh eh

A te dico di no

Ma inizio a perderci la testa

Non lo so cosa dire agli altri

Mentre soffro un po’

e balliamo

Io e te

La crisi a Saint-Tropez

Stasera

Non ho più la catenina al polso

Al buio soffro un po’

e ti amo

Io e te

La crisi a Saint-Tropez

Stasera

Non mi guardare così

Non mi guardare così

La tua amica che ci prova

Ma dai che brutta persona

E parla ancora ancora ancora

E sono tutte cazzate

Mi sa che devo andare

Da quando ti conosco

Per sfogarmi mi alleno

Un giorno non ti accorgi

E ti avveleno

Ma comunque mi piace

Se vuoi facciamo pace

Il ginocchio mi dondola, dondola, dondola

Se mi guardi

vado in bambola, bambola, bambola

Colpo di fulmine

Capita, capita, capita

eh eh eh

A te dico di no

Ma inizio a perderci la testa

Non lo so cosa dire agli altri

Mentre soffro un po’

e balliamo

Io e te

La crisi a Saint-Tropez

Stasera

Non ho più la catenina al polso

Al buio soffro un po’

e ti amo

Io e te

La crisi a Saint-Tropez

Stasera

Non mi guardare così

Non mi guardare così

Non mi guardare così

Non mi guardare così

Non mi guardare così

Non mi guardare così

Il ginocchio mi dondola, dondola, dondola

Se mi guardi

vado in bambola, bambola, bambola

Colpo di fulmine

Capita, capita, capita

A te dico di no

Ma inizio a perderci la testa

Non lo so cosa dire agli altri

Mentre soffro un po’

e balliamo

Io e te

La crisi a Saint-Tropez

Stasera

Non ho più la catenina al polso

Al buio soffro un po’

e ti amo

Io e te

La crisi a Saint-Tropez

Stasera

Non mi guardare così

Non mi guardare così

Non mi guardare così

Non mi guardare così

Non mi guardare così

Non mi guardare così