Annalisa: testo e significato di “Bollicine” sesta traccia dell’album “E poi siamo finiti nel vortice”

Annalisa Bollicine testo e significato della sesta traccia del nuovo album, “E poi siamo finiti nel vortice“, fuori per Warner Music Italy dal 29 settembre 2023.

Annalisa bollicine significato del brano

Scritta da Annalisa con Davide Simonetta e Paolo Antonacci, la cantautrice descrive così questa canzone.

“Tornare bambini attraverso le sensazioni, percepire ogni cosa come se fosse una nuova prima volta, sentirsi liberi di azzerare le barriere, essere ingenui, insieme.”

Annalisa bollicine testo e audio

Ti ho cercato senza fine

Ripetutamente

Nei weekend di lune piene

Ti cercavo dalle medie

Ma ti nascondevi sempre

Nelle estati ultraviolette

Tra serate ultraviolente

Che strano

Che poi è bastata una sera

Maledetta così

Per finire nel caos

E vorrei ma non so dirti ciao

E mi taglio le dita

Se ti aspetti che scriva

Quindi passa una vita

Le biciclette verde menta

Abbandonate sulla spiaggia

Mentre noi

Abbiamo quasi un anno in più

Però comunque

Le tue labbra disegnate

Sono sempre calamite

Sono ripide

E muoio dalla voglia

Di lasciarmi andare

Su con le bollicine

Si che mi va

Bollicine e cinéma

Ti ho cercato sempre

Sui gradini delle chiese

A volte non capisci niente

Mica parlo giapponese

Lo scaffale dei liquori

Prima di restare soli

Sotto le stelle minori

Che strano

Che poi è bastata una sera

Maledetta così

Per finire nel caos

E vorrei ma non so dirti ciao

E mi taglio le dita

È la storia infinita

È la mia preferita

Le biciclette verde menta

Abbandonate sulla spiaggia

Mentre noi

Abbiamo

quasi un anno in più

Però comunque

Le tue labbra disegnate

Sono sempre calamite

Sono ripide

E muoio dalla voglia

Di lasciarmi andare

Su con le bollicine

Si che mi va

Bollicine e cinéma

Anche se entriamo alla fine

Si che mi va

Bollicine bollicine

Quando mi guardi

Subito mi porti su

Con le bollicine

Le biciclette verde menta

Abbandonate sulla spiaggia

Mentre noi

Abbiamo

quasi un anno in più

Però comunque

Le tue labbra disegnate

Sono sempre calamite

Sono ripide

E muoio dalla voglia

Di lasciarmi andare

Su con le bollicine

Si che mi va

Bollicine e cinéma

Anche se entriamo alla fine

Si che mi va

Bollicine bollicine