Amici 24: Luk3, Chiamamifaro e Senza Cri al Top su Spotify e Social

Il 12 novembre sono usciti gli inediti dei cantanti protagonisti di Amici 24. Passate due settimane esatte, quali tra le otto canzoni lanciate sta trionfando sulla piattaforma di streaming più utilizzata in Italia, ovvero Spotify? Andiamo a scoprirlo insieme.

Prima di analizzare i brani che stanno ottenendo i migliori risultati, vediamo chi, tra i cantanti, ha guadagnato di più in termini di follower sui social e di ascoltatori mensili, a poco meno di due mesi dalla partenza del programma.

Amici 24: Classifica dei brani su Spotify

Parigi in motorino – Luk3 413.209 Madrid – Senza Cri 382.390 Mezzocielo – Ilan 312.681 Standard – Vybes 262.869 Perché – Chiamamifaro 260.052 Non mi dimenticherò – Nicolò Filippucci 199.071 A un passo da me – TriGno 189.310 Il Cielo è viola – Diego Lazzari 148.951

Con questa classifica che vede Luk3 con la sua Parigi in motorino in testa, davanti a Senza Cri con Madrid e a Ilan con Mezzocielo, oltre a un inaspettato ultimo posto per Diego Lazzari, andiamo a scoprire quali sono invece gli artisti che, dall’inizio del programma (fine settembre), hanno guadagnato il maggior numero di ascoltatori mensili su Spotify e di follower su Instagram e TikTok.

