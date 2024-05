Amici 22: come stanno andando i cantanti del programma ad un anno dalla finale?

Domenica 12 maggio andrà in onda la semifinale della 23esima edizione di Amici di Maria De Filippi e scopriremo i quattro talenti che si contenderanno l’ambito titolo. Nell’attesa, abbiamo deciso di andare a scoprire con voi cosa è successo nelle carriere dei cantanti che hanno preso parte al programma nell’edizione 2022/2023, Amici 22.

Sono stati 14 i cantanti che lo scorso anno preso parte al programma. Sette di loro sono riusciti ad arrivare alla fase finale, poi vinta – nella sezione canto – da Angelina Mango. Uno di loro ha lottato fino alla fine (principalmente contro Rudy Zerbi) ed è uscito nell’ultima puntata prima del serale, mentre altri due, Tommy Dali e Jore, sono usciti nel corso del pomeridiano: a gennaio, durante l’ormai noto “Noce Moscata Gate“, Tommy e, dopo un solo mese di permanenza all’interno della scuola, anche Jore (per motivi personali).

Non teniamo conto di altri quattro talent: il primo eliminato Andre (uscito contro Ascanio), Valeria Mancini (Guera) e Mezkal, la cui permanenza, per motivi diversi, è durata poche settimane, Ascanio, che è entrato a novembre con una hit già presentata alle audizione di X Factor, Margot, ed è poi uscito a gennaio, e Jore che – dopo aver trionfato in una sfida con Cricca, aggiudicandosi l’ingresso nel talent – ha abbandonato la scuola dopo un mese per motivi personali.

Cosa sta succedendo nella carriera di questi 9 cantanti di Amici 22 a distanza di un anno dalla finale e di 15 mesi dalla fine del pomeridiano?

AMICI DI MARIA DE FILIPPI 22 ANGELINA MANGO

I risultati della vincitrice della categoria canto, Angelina Mango, sono sotto gli occhi di tutti. Subito dopo il programma, la cantautrice ha firmato un contratto di management con Marta Donà, già manager di Mengoni, Cattelan e Michielin, ed è uscita con un’EP.

Il progetto discografico è stato certificato con il disco d’oro e il singolo Ci pensiamo domani è risultato una delle hit della scorsa estate (quattro dischi di platino). A partire dall’autunno 2023 Angelina ha lanciato altri due brani, per poi partecipare al Festival di Sanremo 2024, dove è risultata vincitrice con La Noia. Ed ecco che sabato 11 maggio ci rappresenterà all’Eurovision 2024.

I primi progetti post Amici della Mango sono usciti per la casa discografica di Maria De Filippi, la 21CO, insieme a LaTarma Records della Donà (distruzione di BMG e ADA Music Italy) per poi staccarsi sia dalla 21CO (dall’autunno scorso) che da BMG (dal 2024).

Ad oggi conta 8 dischi di platino e 2 dischi d’oro per un totale di quasi 90.000 copie certificate.

I cantanti del serale

Passiamo al secondo finalista della sezione canto, Wax. Il controverso artista, molto amato dalla De Filippi, ha firmato un contratto sotto major, Warner Music Italy, e pubblicato l’EP “Wax“, contenente i brani presentati nel corso del programma e due inediti.

Nel corso del 2023 ha inoltre pubblicato i singoli Colori e After, mentre nel 2024 è arrivato Primo al mondo. Conta ad oggi, 9 maggio 2024, oltre 17 milioni di stream sul solo Spotify.

Edoardo Boari, in arte Aaron, ha sfiorato l’ingresso alla finale, arrivando sino alla semifinale. Ha firmato un contratto con Artist First di Claudio Ferrante (Alfa, Le Vibrazioni etc…), dove è direttore artistico Mamo Giovenco, il direttore musicale di Amici.

Dopo l’EP Universale è tornato a gennaio 2024 con il singolo Urlare, inaugurando una nuova direzione country folk. Questa settimana uscirà il nuovo singolo scritto con Roberto Casalino. Su Spotify conta oltre 14.300.000 di ascolti.

Cricca verrà sicuramente ricordato nella storia di Amici come unico allievo eliminato dal programma e rientrato in gara nella scuola (a gennaio 2024, dopo il “Noce Moscata Gate”, sfidando Valeria Mancini). Dopo aver pubblicato l’EP che porta il suo nome si è fermato discograficamente, apparendo in tv (Verissimo) con la fidanzata, la ballerina finalista della sua edizione, Isobel (oggi ex fidanzata), per poi tornare, a dicembre 2023, con un contratto sotto major (Columbia Records / Sony Music) e un nuovo singolo, Sbagliato.

Federica Andreani, entrata nella scuola a settembre 2022 senza aver mai studiato canto (faceva la parrucchiera), ha lanciato tre singoli dentro il programma. Una volta uscita, ha firmato un contratto di management con 2COOL di Alessandro Basile, agenzia che cura gli interessi di diversi volti del Grande Fratello, di Rebecca Staffelli e di Piccolo G, cantautore con cui Federica si è fidanzata all’interno della scuola.

A giugno 2023 ha pubblicato il singolo Fulmini e a dicembre Mai dire mai. Per lei quasi 4.500.000 di stream su Spotify.

E veniamo al compagno di Federica, Piccolo G, cantautore con già alle spalle un passato discografico con Elektra Records / Warner Music Italy, all’epoca in cui l’etichetta vedeva Achille Lauro nel ruolo di direttore artistico. Prima dell’ingresso nel talent ha pubblicato 7 singoli e partecipato ad un brano di IZI con Federica Abbate.

Dopo aver partecipato al serale di Amici 22, Piccolo G ha pubblicato a giugno 2023 il singolo Zero seguito, a dicembre, da Laggiù. Questa settimana esce il suo nuovo brano inedito. Dopo il programma la sua musica, come quella di Federica, è stata pubblicata dalla 2COOL con distribuzione Capitol / Universal.

Su Spotify conta oltre 6.600.000 stream di cui 5.100.000 con i brani lanciati ad Amici e dopo la fine del programma.

Ultimo tra i cantanti, rapper nel suo caso, che hanno preso parte al serale della 22esima edizione di Amici è NDG.

Nicolò De Girolamo, questo il suo vero nome, ha una storia molto particolare. Dopo alcuni singoli pubblicati da minorenne nel 2019, un suo brano, Panamera, esplode da indipendente e conquista il disco d’oro (ad oggi il pezzo conta oltre 41 milioni di ascolti su Spotify).

A seguito di questo successo, tutte le case discografiche lo corteggiano e lui sceglie la Sugar Music con cui pubblica 7 singoli senza però riuscire a bissare il successo della sua hit. Nel 2022 lascia Sugar e, qualche mese prima dell’ingresso ad Amici, firma un contratto di Management con Francesco Facchinetti e pubblica il singolo Mille volte con Hokuto Empire, etichetta discografica del manager.

Dopo 3 brani lanciati nel corso del talent pubblica per l’estate 2023 Miss con il compagno di avventura Tommy Dali e, a gennaio 2024, Odiami: tutti brani lanciati con Hokuto Empire e distribuzione Sony Music.

Oltre 3 milioni di ascolti per i suoi brani lanciati dentro e dopo la partecipazione al programma. Numeri che, grazie a Panamera, salgono a 57 milioni.

Amici 22 i cantanti del pomeridiano

Passiamo a Niveo, cantautore che ha lasciato la scuola a marzo 2023 proprio nell’ultima puntata prima del serale.

Arrivato nel programma 18enne e con due inediti pubblicati, Marco Fasano – questo il suo vero nome – è tornato a lavorare dopo l’esperienza nel talent con l’etichetta indipendente Formica Dischi.

Il 2 giugno arriva in radio il suo nuovo singolo, Non mi va, che anticipa l’EP pubblicato il 30 dello stesso mese, Scarabocchi. Dopo un featuring con il rapper Solo, la direzione artistica del suo progetto passa al direttore di All Music Italia, Massimiliano Longo, che qualche mese dopo ne diventa il manager.

Dopo aver vinto nell’estate 2023 il Premio Lunezia Generazione Z per il brano Nuvole, la musica di Niveo ha preso una nuova direzione, spostandosi verso il pop cantautorale con il “remake” di un brano del suo disco, Un’altra mania, prodotto da Steve Tarta.

Il percorso verso il nuovo disco parte a gennaio 2024 con il singolo Non è abbastanza, cui segue la firma di un contratto con ADA / Warner Music. Per lui un totale di 4.380.000 ascolti su Spotify, di cui quasi 4 milioni con i brani pubblicati durante Amici e nei mesi successivi.

Chiudiamo con Tommy Dali, sicuramente entrato come artista più noto e discograficamente avanti della scuola. Il rapper al momento dell’ingresso a settembre 2022 aveva infatti già pubblicato un EP seguito da 8 singoli, quest’ultimi lanciati con Universal Music lo hanno visto collaborare con Shablo, Sissi e Roshelle.

Uscito dal programma per via del Noce Moscata Gate a gennaio, Dali ha pubblicato ad amici due brani che hanno totalizzato oltre 2.500.000 di ascolti sul solo Spotify.

Una volta uscito ha lanciato il singolo Ogni minuto (gennaio), Fantasmi (Marzo), Miss feat. NDG e Lexotan. Tutte canzoni che sono entrate nel suo album pubblicato con Island Records/Universal Music, Chiamami di notte. I suoi brani contano un totale di oltre 8 milioni di stream su Spotify.

