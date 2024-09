X Factor 2024: Mimì Caruso e Francamente, due voci uniche, i Punkcake da non perdere

X Factor 2024 Audizioni – terza puntata

Puntata di chiusura, infatti diciamo che se all’inizio c’è la curiosità poi diventa tutto prevedibile. Se ti sei perso le prime due puntate ecco cosa è successo (Prima puntata audizioni, seconda puntata di audizioni) Sappiamo già le storie più interessanti e probabilmente anche chi sarà ai live, complice un montaggio ammiccante. Non mancano le battute a sfondo sessuale, doppi sensi e quant’altro ma comunque il clima rimane sereno e di sana competizione tra i giudici. Paola Iezzi puntualizza sulla sua competenza musicale, Jack La Furia ironizza sui suoi Potara, Agnelli sulle band è sempre più “cattivo”, Achille Lauro si conferma uno “stratega” e anche “paciere” di due persone tra il pubblico che stavano litigando. Giorgia una conferma, sta dietro le quinte con gentilezza anche quando davvero non ci sono parole per il disastro che avviene sul palco…

