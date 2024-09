X Factor 2024 I Patagarri omaggiano degnamente Conte ma c’è chi distrugge la Rettore. Paola Iezzi gioca il suo X Pass

X Factor 2024 Audizioni – seconda puntata

Altro giro, altra corsa. Lo share della scorsa puntata è molto positivo e devo dire che in generale lasciare fuori le polemiche e dare spazio alla musica è servito ad alleggerire il programma. Stasera devo dire che ho iniziato anche a capire meglio “le strategie” ma soprattutto i caratteri peculiari dei giudici. Meno scoppiettante della scorsa volta a livello di “talenti” però diversi commenti sono spunto di alcune riflessioni.

Giorgia per la sua seconda puntata entra sulle note di Di sole e D’Azzurro si conferma durante il corso della puntata l’amica con cui andare alle audizioni, solo che poi prendono lei perché è più brava di te. Sembra davvero disinvolta ma sappiamo che poi la diretta è tutta un’altra cosa.

Poi una nota positiva per la poliglotta Paola Iezzi che mette in campo la conoscenza della lingua svedese ma anche una padronanza della scena e colpisce tutti quando gioca il suo X Pass. Brava, imprevedibile. Inoltre, si fa portavoce di una “critica” interessante: dove è finito il pop? Effettivamente notiamo come dei talenti decisamente pop a volte vengono messi in secondo piano perché sembra essere passato di moda, in Italia. Perché all’estero non è proprio così. Forse fatichiamo all’idea della pop star.

Ancora non ho ben inquadrato Achille Lauro, lui è sicuramente molto attento alle risposte che da, sa benissimo che qualsiasi cosa lui dica può essere giudicata e ritorcersi contro. Però ascolta seriamente tutto e devo dire che mi trovo sempre d’accordo con i suoi giudizi, così come non ho nulla da dire su Manuel Agnelli che rimane il più fedele alla linea anche se la polemica della “riscrittura dei testi” ad un certo punto diventa stucchevole… nel senso che: l’abbiamo capito.

Jack La Furia mi sarà ben chiaro quando scopriremo la sua squadra, perché ancora qualcosa mi sfugge.

