Sarafine in Tour: È Così Che Va Il Mondo

Sarafine lancia il suo tour estivo. La vincitrice della diciassettesima edizione di X Factor è pronta a condividere la sua musica con i suoi fan.

È Così Che Va Il Mondo Tour

Un’estate intera di date che prende il via il 2 giugno e promette di essere un viaggio attraverso la sua musica.

Nata a Salerno nel 1988 e cresciuta a Vibo Valentia, Sarafine ha avuto un percorso unico che l’ha portata dal mondo della fiscalità internazionale in Lussemburgo e Belgio, fino ai grandi palchi della musica live. La decisione di lasciare una carriera consolidata in multinazionali per seguire la sua passione per la musica ha pagato quando ha conquistato il pubblico e la giuria di X Factor, portando a casa la vittoria nella diciassettesima edizione del talent show. Il suo singolo Malati di gioia, ritratto della contemporaneità,ha conquistato il favore di tutti.

La sua musica spazia attraverso generi come elettronica, Dubstep, Techno, Trap, Drill e Pop. Questo mix di influenze si riflette nei brani che l’artista propone nei suoi set da deejay, oltre a quelli scritti, cantati e prodotti interamente da lei, garantendo una performance completa che promette di lasciare il segno.

Ogni evento è un’opportunità per gli amanti della musica di sperimentare il talento eclettico di Sarafine in ambientazioni diverse, dal Mood Summer Festival di Rende al Fiorachella Music Festival di Fiorano Modenese, fino al suggestivo Ecosound Festival di Caprarola.

È così che va il mondo – sarafine tour

02 giugno RENDE (CS) Mood Summer

22 giugno BUCCINASCO (MI) Festa della Musica

04 luglio MOLFETTA (BA) Eremo Club

06 luglio BASTIA UMBRA (PG) Riverock

12 luglio FIORANO MODENESE (MO) Fiorachella Music Festival

13 luglio AREZZO (AR) Men/go Festival

18 luglio SENIGALLIA (AN) 105XMasters

20 luglio SAN GODENZO (FI) Festival della Montagna Fiorentina

27 luglio CAPRAROLA (VT) Ecosound Festival

03 agosto ALCAMO (TP) Alcart Festival

04 agosto SOVERIA MANNELLI (CZ) Festival del Lamento

10 agosto CORLETO MONFORTE (SA) Allevamenti Festival

12 agosto LEVERANO (LE) Civuoleunpaese

18 agosto MARINA DI MASSA (MS) Palcoscenici Stellati

07 settembre SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) Notte Bianca

Foto in copertina di Mocchetti And Kraus