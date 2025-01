Irama, dopo Sanremo, arriva l’Arena di Verona per un 2025 live spettacolare

Irama in gara al Festival di Sanremo 2025 con il brano Lentamente, annuncia un nuovo grande appuntamento live: un concerto all’Arena di Verona.

Con 53 dischi di Platino, 4 dischi d’Oro e oltre 2,5 miliardi di streaming, Irama si conferma uno degli artisti di maggior successo nel panorama musicale italiano. Il concerto all’Arena di Verona rappresenta un’ulteriore tappa di un percorso che unisce talento, sperimentazione e connessione con il pubblico.

L’artista si prepara a salire sul palco del Festival di Sanremo per la quinta volta dopo le esperienze del 2016 (Nuove proposte), 2019, 2021 e 2022. Il brano presentato in gara quest’anno (qui le nostra recensioni) è scritto in collaborazione con Blanco e prodotto da Michelangelo.

Irama al riguardo ha dichiarato:

“Con questo brano canto un amore viscerale che si distrugge lentamente da entrambe le parti fino a sgretolarsi. Lentamente è una canzone diversa per me, con un testo crudo e allo stesso tempo trasparente che mi mette a nudo”

Irama live all’arena di verona

Il concerto all’Arena di Verona è stato fissato per il 2 ottobre 2025.

Oltre a questo live Irama si esibirà anche in primavera e in estate. A maggio sarà all’Unipol Forum di Assago, Milano, con due date, il 21 e il 23 maggio, quest’ultima già sold out. In estate sarà protagonista a Roma al Rock in Roma, con un concerto il 22 luglio presso l’Ippodromo delle Capannelle.

Tutti gli eventi sono organizzati da Vivo Concerti.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI