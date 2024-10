gIANMARIA, arriva “Lo Stagno Canta – Musica & Lettura”, due appuntamenti speciali tra live e lettura

Dopo l’uscita del suo ultimo singolo Formiche, gIANMARIA torna a incontrare il suo pubblico in due appuntamenti speciali dal titolo “Lo Stagno Canta – Musica & Letture” a Milano e a Roma.

Gli appuntamenti saranno il 16 dicembre 2024 a Roma al Teatro Studio Borgan e il 18 dicembre 2024 a Milano al BASE.

GIANMARIA, “LO STAGNO CANTA – MUSICA & LETTURE”

Con queste date speciali di “Lo Stagno Canta – Musica & Letture“, gIANMARIA condividerà un nuovo lato di sé, tra la musica e la letteratura in una dimensione live inedita, il tutto all’insegna della sperimentazione. Il cantautore si racconterà anche grazie ai suoi ultimi due singoli Formiche – il più recente – e Disordine e attraverso “Stagno“, il suo romanzo edito da Mondadori, per la prima volta in veste di autore.

I biglietti per i due appuntamenti sono disponibili su Vivo Concerti da martedì 15 ottobre alle ore 14:00, mentre nei punti vendita autorizzati saranno disponibili da domenica 20 ottobre alle ore 10:00.

GIANMARIA, “FORMICHE” E “DISORDINE”

Uscito lo scorso venerdì 11 ottobre, Formiche è l’ultimo singolo di gIANMARIA, scritto dallo stesso insieme a Gianmarco Manilardi ed è un singolo che parla di mancanze e di nuove consapevolezze: una lucida riflessione fatta a mente fredda sul vuoto che una persona può lasciare, e di come questo vuoto porti a sua volta alla certezza di quanto quella fosse la persona giusta.

Il singolo precedente, ovvero Disordine, ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo musicale per il cantautore e di una nuova ricerca sonora. È un inno alla fragilità e una fotografia di un – appunto – disordine interiore buttato giù a mo’ di flusso di coscienza.

Sarà anche attraverso questi due brani che gIANMARIA si racconterà in “Lo Stagno Canta – Musica & Letture“.

