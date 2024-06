Elisa annuncia un concerto a San Siro nel 2025

Con un post su Instagram, Elisa annuncia il suo ritorno live nel 2025 con un appuntamento imperdibile: debutterà allo Stadio San Siro di Milano il prossimo 18 giugno 2025.

Si tratta della quarta artista donna a conquistare gli stadi dopo Laura Pausini, Alessandra Amoroso ed Elodie (fresca di annuncio a Milano e Napoli). Inoltre, si vocifera che nel 2025 arriverà anche il turno di Annalisa su questi grandi palchi.

ELISA, 18 GIUGNO 2025 A SAN SIRO

I suoi ultimi live con il progetto “An Intimate Night” – prima in teatro e poi all’Arena di Verona, culminando con due date al Forum di Milano – hanno registrato il sold out in pochissimi giorni, segno che l’artista viene straordinariamente apprezzata live, da ogni generazione.

In più, il suo ultimo album di inediti “Ritorno al Futuro / Back to the Future”, pubblicato nel febbraio del 2022 e certificato doppio platino, è entrato direttamente al primo posto della classifica FIMI/Gfk dei dischi più venduti e anche tra i vinili. In attesa del suo ritorno live e a San Siro, quasi sicuramente Elisa ci regalerà tanta nuova musica.

Ad Elisa basta una frase sola per far impazzire tutti i suoi fan e non solo: «STADIO SAN SIRO. 18 GIUGNO 2025, tra 1 anno esatto». Questo risultato arriva dopo una carriera decennale ricca di riconoscimenti: disco di diamante, 40 dischi di platino, 9 dischi d’oro e oltre 2,5 miliardi di stream. Inoltre, è tra le artiste più amate sia dal pubblico sia dalla critica.

Le prevendite si apriranno su Ticketone giovedì 20 giugno a partire dalle 14, ma per il fanclub sarà disponibile il presale a partire dal 19 giugno alle 14. La data di San Siro di Elisa è prodotta e organizzata da Friends and Partners e Double Trouble Club.

