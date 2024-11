Dopo lo speciale live per i 30 anni di carriera, i Negrita annunciano il nuovo tour nei club 2025

Dopo aver festeggiato i 30 anni di carriera lo scorso 27 settembre con una speciale data sold out all’Unipol Forum di Milano, i Negrita sono pronti a tornare live anche il prossimo anno con gli appuntamenti “NEGRITA IN TOUR 2025“.

Nella tournée di dieci date che li vedrà esibirsi nei principali club italiani, la band porterà anche il nuovo disco di inediti, in uscita il prossimo anno, sei anni dopo l’ultimo lavoro in studio.

I concerti saranno un ritorno live per la band composta da Paolo “Pau” Bruni, Enrico “Drigo” Salvi e Cesare “Mac” Petricich, che sarà accompagnata sul palco da Giacomo Rossetti al basso e cori, Guglielmo Ridolfo Gagliano alle tastiere e Cristiano Dalla Pellegrina alla batteria. Tutto è pronto per uno show unico, in cui si esibiranno con tutti i più grandi successi dei loro tre decenni di carriera.

Proprio in occasione del concerto al Forum dello scorso settembre i Negrita avevano presentato in anteprima il loro nuovo singolo “Non Esistono Innocenti Amico Mio“, che anticipa il loro prossimo disco fuori nel 2025, prima dell’inizio del tour.

negrita – tour 2025: il calendario

Queste le date annunciate del tour prodotto e organizzato da MC2Live:

08 aprile 2025 Roma Atlantico

09 aprile 2025 Napoli Casa Della Musica

12 aprile 2025 Ravenna GNX Arena

13 aprile 2025 Milano Alcatraz

15 aprile 2025 Firenze Teatro Cartiere Carrara

16 aprile 2025 Venaria (To) Teatro Concordia

18 aprile 2025 Brescia Teatro Clerici

19 aprile 2025 Padova Gran Teatro Geox

24 aprile 2025 Rovereto (TN) Palasport

02 maggio 2025 Nonantola (Mo) Vox Club

I biglietti saranno disponibili dalle 12 di venerdì 22 novembre online e nei punti vendita autorizzati.

