I Negrita lanciano “Non esistono innocenti amico mio”: ‘è una sfida culturale? Probabilmente sì’

Negrita – Non esistono innocenti amico mio testo e significato del nuovo singolo della band.

negrita – non esistono innocenti amico mio: Significato del Brano

La band ha scritto una lettera per raccontare la canzone in uscita venerdì:

“NON ESISTONO INNOCENTI AMICO MIO” è stata interamente scritta e composta il giorno di Pasqua 2024 ma di resurrezioni e santi non se ne sono visti in città. Viviamo in realtà sempre più complesse, confuse, violente e avvelenate. Capire è diventato difficile, trovare verità addirittura impossibile. Il mainstream musicale oggi arranca, si defila, non critica. Preferisce posizioni più comode, edonistiche, autoreferenziali, stereotipate e prive di coraggio, riducendosi spesso a banale colonna sonora di una società che ha scelto l’immagine e l’apparenza sopra a tutto. I Negrita, attingendo a piene mani nella solidità delle loro radici musicali vogliono smarcarsi da questo clima, reagire e andare controtendenza. NON ESISTONO INNOCENTI AMICO MIO é il primo estratto di una raccolta di canzoni di natura indubbiamente folk, di dylaniana memoria anche, cresciute poi nell’atelier di una RnR band italiana. Quest’essenza folk, popolare, non può esimersi dal considerare il testo, il messaggio, come una delle componenti fondamentali del lavoro, riposizionando i Negrita, dopo 6 anni dall’ultimo album, tra gli outsiders musicali nazionali, impermeabili alle mode di questo tempo per scelta e convinzione. Ecco come decifrare, ammesso che ce ne sia bisogno, NON ESISTONO INNOCENTI AMICO MIO. È una sfida culturale? Probabilmente sì.”

“Non esistono parole amico mio” sarà lanciato venerdì 27 settembre e presentato per la prima volta dal vivo durante il concerto all’Unipol Forum di Assago (MI).

NEGRITA NON ESISTONO INNOCENTI AMICO MIO testo

E se questo è proprio il giorno

Di una resurrezione

Non abbiamo tombe vuote qui in città

Solo campane di una chiesa

Lungo la ferrovia

E sirene, il canto della polizia

Vorrei dirti chi ho incontrato

I luoghi che ho viaggiato

Le lacrime, il peccato e la follia

Ho visto uomini parlare

E nessuno ad ascoltare

Ed uccidere un amante per un addio…

Non esistono innocenti amico mio!

Ho visto gente senza sogni

Che vuol solo comandare

Ma non saprebbe amministrare un’osteria

E moltitudini in delirio

Con la bava a bestemmiare

Per famiglia, razza, patria e pure Dio…

Non esistono innocenti amico mio!

Mhhhhh mmmhhhh mmmhhh mmmh

E vedo uomini affamati

E bambini massacrati

Con intorno gente armata e le risate

Ma la voce che dissente

Condannata all’eresia

Destinata in qualche cella all’oblio…

Non esistono innocenti amico mio!

Non esistono innocenti amico mio!

La mia paura e sto tremando

È che ci stiamo abituando

E che tra questa indifferenza ci sia anch’io…

Ricorda:

Non esistono innocenti amico mio!

Non esistono innocenti amico mio!

Non esistono innocenti amico mio!

Foto: Michele Piazza