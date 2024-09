Musica, grinta e passione una miscela esplosiva per il live dei Negrita. 30 brani per 30 anni di carriera

Forum di Assago, 27 settembre 2024

Una sera di fine settembre esente dalla scighera (la nebbia) milanese quale migliore scenario per tornare ad ascoltare live i Negrita?

Il nuovo singolo Non esistono innocenti amico mio, con un titolo così schietto e diretto, aumenta la curiosità per andare al Forum di Assago ad ascoltarli dopo tanti anni.

Il concerto è una grande festa in cui i successi dei Negrita scorrono veloci uno dopo l’altro, come se fossero un’unica traccia.

Si spazia in un ventaglio di canzoni che attraversano 30 anni di musica e 30 anni di storia, la loro storia. Brani che ti accarezzano e ti spettinano allo stesso momento.

Il pubblico accompagna la band con passione e dedizione cantando insieme a loro dai brani più noti a quelli di nicchia.

Non esistono innocenti amico mio si integra alla perfezione in una scaletta che non ha bisogno di presentazione e sembra già una loro hit nonostante le poche ore di luce.

A sorpresa i Negrita eseguono anche una nuova canzone che sarà inserita nel prossimo album, il titolo provvisorio è Nel blu.

La serata scorre velocemente e le quasi tre ore di concerto si concludono in un modo particolare. Dopo i saluti finali il pubblico in platea e in tribuna non va via subito, come dopo ogni live, ma resta come in attesa; solo l’accensione delle luci lo convincerà ad uscire in ordine verso le proprie auto.

Negrita – Live – scaletta

E intanto il tempo passa

In ogni atomo

Non ci guarderemo indietro mai

Ehi Negrita

Cambio

R.J.

Lontani dal mondo

Il gioco

Provo a difendermi

Hemingway

Brucerò per te

La tua canzone

Bambole

Il libro in una mano, la bomba nell’altra

Radio Conga

L’uomo sogna di volare

Rotolando verso sud

Notte mediterranea

Che rumore fà la felicità

Non torneranno più

Magnolia

Il giorno delle verità

Sex

Transalcolico

A modo mio

Non esistono innocenti amico mio

Nel blu

Ho imparato a sognare

Mama Maè

Gioia infinita

Immagine di copertina di Michele Piazza