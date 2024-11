Dopo il successo del loro concerto sold out al Forum di Milano, Benji & Fede annunciano due nuove date per il 2025

Dopo la loro reunion e il loro concerto sold out di pochi giorni fa al Forum di Assago, Benji & Fede non si fermano e annunciano due nuove date nei palazzetti per il 2025: mercoledì 16 aprile 2025 al Palazzo dello Sport di Roma e mercoledì 23 aprile 2025 all’Unipol Forum di Milano.

Nel corso della loro carriera insieme, dal 2015 al 2020, anno in cui hanno deciso di separarsi, i due hanno inciso 5 album e collezionato 17 dischi di platino e 9 dischi d’oro, 1 miliardo di streaming complessivi, milioni di visualizzazioni su YouTube, concerti sold out con oltre 150 mila biglietti venduti, due libri e l’affetto di tantissimi fan, che hanno sempre sperato nel loro ritorno.

Dalla notizia della reunion, arrivata lo scorso maggio, Benji & Fede hanno già pubblicato due singoli “Musica Animale” a giugno ed “Estate Punk” a settembre, che hanno anticipato il loro nuovo disco “Rewind“, uscito lo scorso 25 ottobre e seguito da un Instore Tour, nel quale hanno girato tutta l’Italia firmando le copie dei cd e facendo le foto con i fan.

“Il nostro viaggio è appena iniziato… Siamo tornati per restare e vi vogliamo con noi.” scrive il duo sui social.

I biglietti per le nuove date sono disponibili online dal 19 novembre alle 14, mentre nei punti vendita autorizzati da domenica 24 novembre alle 11.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI