Esclusivo: dopo l’annuncio del live tutto pronto per l’uscita del nuovo singolo di Benji & Fede con un autore d’eccezione

Nei giorni scorsi Benji & Fede hanno ufficializzato la loro reunion annunciando una data evento prevista per l’autunno prossimo. Nell’attesa quest’estate uscirà un nuovo singolo che dovrebbe vedere tra gli autori, una notizia che All Music Italia vi svela in anteprima, un artista apparentemente molto distante dallo stile del duo.

Il nuovo singolo sarà la prima uscita in coppia di Benjiamin Mascolo e Federico Rossi dopo la separazione avvenuta nel 2020 a un anno di distanza dalla pubblicazione del loro quarto album, Good vibes, e dopo l’ultimo live all’Arena di Verona nel 2021.

Nelle scorse settimane Benji aveva pubblicato una serie di storie Instagram in cui invitava l’ex amico a tornare a realizzare musica insieme per realizzare il disco e il tour della vita (vedi qui). Ora è tutto pronto per il ritorno che sarà anche live.

L’annuncio del concerto all’Unipol Forum di Assago, Milano, un live prodotto da Vivo Concerti e fissato in calendario per il 16 novembre 2024.







Benji & Fede il nuovo singolo

Ad oggi non ci sono dettagli sulla data di uscita del nuovo singolo ma il pezzo, fuori per Warner Music Italy (casa discografica di Benjiamin e Federico sin dagli esordi), dovrebbe arrivare nel mese di giugno.

Quello che All Music Italia è in grado di anticiparvi in esclusiva è il possibile autore del nuovo brano, un nome davvero inaspettato. Tra le penne all’opera su questa nuova canzone del duo sembra ci sia quella di Tommaso Paradiso. Suo il brano scelto per il come back di Benji & Fede che anticiperà anche un nuovo disco.

Nel corso dei quasi sei anni in coppia Benji & Fede hanno conquistato 17 dischi di platino e 9 dischi d’oro affermandosi tra i fenomeni teen pop di maggior successo degli anni ’10.

Meno fortunata le carriera da solisti dei due ragazzi. Benji ha infatti pubblicato due EP senza ricevere certificazioni (ma ha girato due film internazionali), mentre Federico Rossi ha lanciato 7 singoli conquistando 2 dischi di platino.

Riusciranno i due ragazzi oggi trentenni a ritrovare il successo dopo la separazione? Non ci resta che attendere l’uscita del singolo.