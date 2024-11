Alfa annuncia a sorpresa due nuove date del suo Tour “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato” per il 2025

Alfa è ripartito solo pochi giorni fa con il suo tour nei palazzetti “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato“, ma è già pronto per il 2025: il cantante ha infatti annunciato a sorpresa due nuove date per il prossimo anno, il 29 ottobre all’Unipol Forum di Milano e il 29 novembre al Palazzo dello Sport di Roma.

Il tour attuale è già la seconda tranche di concerti nei palazzetti per il cantautore, iniziata lo scorso febbraio e che terminerà il prossimo lunedì 25 novembre all’Unipol Forum di Assago, dopo diverse date sold out e nel mentre anche un tour estive nelle principali arene italiane.

Alfa lascia ora intendere che non ha intenzione di fermarsi nemmeno il prossimo anno, dove sicuramente pubblicherà nuova musica e altre date live, oltre ai due primi concerti concerti già annunciati.

Il tour prende il nome dal suo ultimo disco “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato“, uscito lo scorso 16 febbraio, che contiene anche il brano “Vai!“, certificato doppio platino, che l’artista ha portato al suo primo Festival di Sanremo.

Il cantautore ha pubblicato un mese fa il suo ultimo singolo “Il filo rosso“, brano che ha scalato in pochissimo tempo le classifiche dei singoli più venduti, rappresentando la sua visione dell’amore, tema molto ricorrente nella sua musica.

I biglietti per le prime nuove date del Tour 2025 di Alfa, prodotte da A1 Concerti, sono già disponibili online.

Foto di copertina di Filiberto Signorello