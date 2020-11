La classifica Spotify Top 20 premia anche questa settimana Bottiglie Privè di Sfera Ebbasta, anche se il vantaggio sul brano secondo classificato è più risicato.

Gazzelle entra con Scusa nella Top Ten, ma è vicinissimo alla vetta con Destri.

La Top Viral vede in testa N.A.I.P. con Oh Oh Oh.

Scopriamo le charts nel dettaglio.

TOP 20 SPOTIFY ITALIA

Rientra nella Top 20 A Un Passo Dalla Luna di Rocco Hunt e Ana Mena (812.001), brano che ha conquistato il disco di platino anche in Spagna.

In salita alla #19 Lacri-ma di Gazzelle (848.051), così come Vent’anni dei Måneskin (890.461) alla #18 e M’ Manc di Shablo con Geolier & Sfera Ebbasta (942.343) alla #17.

In ascesa alla #16 e alla #15 Hypnotized di Purple Disco Machine. Sophie and the Giants (955.763) e Cuore Nero di Blind (961.954).

Fa il suo ingresso alla #14 Therefore I Am di Billie Eilish (962.121).

Su alla #13 Head & Heart di Joel Corry feat. MNEK (1.001.270), mentre alla #12 scende Mondo Di Fango di Gemitaiz (1.039.746).

Risale alla #11 Chico di Guè Pequeno feat. Rose Villain & Luchè (1.079.021), mentre alla #10 entra in classifica Scooby Doo dei Pinguini Tattici Nucleari (1.082.553).

Salgono alla #9 e alla #8 Bella Storia di Fedez (1.120.579) e Mood di 24kGoldn feat. iann dior (1.263.990). Entra alla #7 Scusa di Gazzelle con 1.312.397 ascolti.

In calo alla #6 Mama di Gemitaiz feat. Nitro (1.348.988), mentre alla #5 e alla #4 risalgono Altalene di Bloody Vinyl, Slait, tha Supreme feat. Mara Sattei & Coez (1.515.943) e Superclassico di Ernia (1.533.478).

Sul podio alla #3 SLATT di Rondodasosa feat. Capo Plaza (1.634.446), alla #2 Destri di Gazzelle (1.806.610) e in vetta Bottiglie Privè di Sfera Ebbasta con 2.256.184 stream.

