Classifica Radio EarOne settimana 9: Annalisa sale al primo posto e si conferma regina delle radio

Classifica radio EarOne settimana 9 del 2024… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Terza settimana post Sanremo 2024 e terzo cambiamento al vertice della classifica radio. Dopo “Tuta gold” di Mahmood e “La noia” di Angelina Mango tocca ora a “Sinceramente” di Annalisa occupare la prima posizione.

Per la rossa cantante si tratta del quarto brano che riesce conquistare la vetta EarOne in un anno. Ad aprile del 2023 riuscì nell’impresa la prima volta in carriera con “Mon amour“, risultato centrato poi diverse volte con “Disco paradise” (feat. Fedez & Articolo 31), con “Ragazza sola” e ora con la canzone in gara al Festival.

Un’annata in radio da incorniciare per Annalisa merito del suo talento, delle giuste canzoni, degli autori del momento ma anche dell’ottimo lavoro svolto da Gianluca Guido dall’arrivo in Warner Music.

Chiudono il podio di una Top 10 con presenti ben 8 brani del Festival, Mahmood e Ghali. Da segnalare l’ottima prestazione dell’indipendente Alfa con la sua “Vai!”

“Love on” di Selena Gomez, alla #26, è la più alta nuova entrata della settimana.

