Classifica Radio Earone settimana 24: Pinguini Tattici Nucleari e Marco Mengoni sul podio. Elodie è la più alta new entry

Classifica radio EarOne settimana 24 del 2022… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

C’è una nuova numero uno in città… ma non solo, c’è anche Marco Mengoni che, dopo aver dominato la scorsa estate con Ma stasera sale sul podio. La più alta nuova entrata della settimana è il nuovo singolo di Elodie.

Andiamo subito a scoprire la Top 20 nel dettaglio…

CLASSIFICA RADIO EARONE SETTIMANA 24

Stabili alla #20 2Step di Ed Sheeran Feat. Ultimo (=) e alla #19 Supermodel di Måneskin (=). Debutta alla #18 Ama di Eros Ramazzotti (New), stabile alla #17 Nostalgia di Blanco (=), scende alla #16 I Love You Baby di Jovanotti (-4) mentre alla #15 sale Essere Liberi di Coez (+6).

Scende alla #14 Shakerando di Rhove (-4), alla #13 West Coast di Onerepublic (+1), alla #12 Hold My Hand di Lady Gaga (+3) e alla #11 5 Gocce di Irama feat. Rkomi(-4).

Entriamo in Top 10 dove troviamo la più alta nuova entrata della settimana. Si tratta di Tribale di Elodie che debutta alla #10 (New), stabile alla #9 Fortuna di Ghali (=), perde posizioni Camera 209 di Alessandra Amoroso e Db Boulevard (-4), sale alla #7 Superstar di Darin (+6) e perde il podio scendendo alla #6 About Damn Time di Lizzo (-3).

Alla #5, dopo solo una settimana in vetta, c’è La Dolce Vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei (-4) e alla #4 Litoranea di Elisa con Matilda De Angelis (+2).

Veniamo al podio… scende alla #3 As It Was di Harry Styles (-1), sale alla #2 No Stress di Marco Mengoni (+3) e, guadagnano dieci posizioni dopo il debutto di settimana scorsa, sale in cima Giovani Wannabe, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari (+10).

