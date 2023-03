Classifiche di vendita FIMI settimana 9: Ultimo, ancora primo negli album, debutta in vetta anche nei vinili

Hit Parade – Classifica di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 9 del 2023.

Ecco le classifiche FIMI dal 24/02/2023 al 02/03/2023.

Per la seconda settimana Alba di Ultimo è il disco più venduto in Italia. Un traguardo importante in un anno, il 2023, che ha visto sinora tutti dischi rap/urban in vetta alla classifica. Ricordiamoci che anche nel 2022 l’unico album pop/cantautorale che è riuscito a stare per più di una settimana in vetta alla classifica è stato quello dei Pinguini Tattici Nucleari. Capirete quindi l’importanza di questo risultato per Ultimo e non solo.

Chiudono il podio degli album Lazza e Geolier.

Cani sciolti, il nuovo disco di Francesca Michielin, debutta alla #14. Debutto non dei migliori per Will, alla #60 con Manchester, e La strada per Agartha di Leo Gassmann che si ferma alla #64.

Nei SINGOLI Lazza, Mr. Rain e Mengoni sono saldi sul podio ma la sorpresa è Origami all’alba, il brano di Matteo Paolillo e Clara contenuto in Mare fuori 3 che debutta in quarta posizione seguito dal singolo di Finesse (vedi qui).

