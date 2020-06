Le classifiche di vendita Fimi di questa settimana premiano Tedua tra gli album e confermano in vetta Irama tra i singoli, mentre tra i vinili sale al primo posto Il Concerto Ritrovato di Fabrizio De Andrè & Pfm.

Da segnalare l’ingresso in quinta posizione di Montagne Russe (Qui la nostra videointervista di presentazione), l’Ep d’esordio di Random, reduce dall’esperienza di Amici Speciali.

Tedua piazza 5 brani nella top ten della chart dei singoli, ma non riesce a scalzare il vincitore di Amici Speciali Irama che si conferma con Mediterranea.

Scopriamo le classifiche di vendita Fimi nel dettaglio partendo, come di consueto, dagli album.

CLASSIFICHE FIMI: VENDITA ALBUM

Rientra nella Top 20 Colpa Delle Favole di Ultimo (+1), album in classifica da ben 62 settimane. In risalita alla #19 anche Lazza con Re Mida (Aurum) (+3), mentre alla #18 scende Forever di Rosa Chemical (-10).

Risale alla #17 Fine Line di Harry Styles (+7), così come alla #16 Playlist Live di Salmo (+2) e alla #15 This is Elodie (+2).

Giù alla #14 Future Nostalgia di Dua Lipa (-1), mentre alla #13 in calo Dark Boys Club, il mixtape della Dark Polo Gang (-3). Stabile alla #12 Afterhours di The Weeknd (=), mentre alla #11 risale Il Fantadisco dei Me Contro Te (+4).

Scusate Se Esistiamo di Dani Faiv (-8) apre la Top Ten, mentre alla #9 risale Fuori Dall’hype Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari (+2). Scende alla #8 Genesi di Gaia (-3), mentre alla #7 risale 23 6451 di tha Supreme (+2).

Stabile alla #6 Elo di Drefgold, dal quale è appena stato estratto il nuovo singolo Elegante feat. Sfera Ebbasta (ne abbiamo parlato Qui). Entra alla #5 Montagne Russe di Random, mentre alla #4 risale Persona di Marracash (+3).

Sul podio alla #3 DNA di Ghali (+1), alla #2 Chromatica di Lady Gaga (-1) e in vetta Vita Vera Mixtape di Tedua (ne abbiamo parlato Qui).

Fuori dalla Top 20 da segnalare Francesco Gabbani che con Viceversa risale alla #33 (+23), il tiepido ingresso de I Mortali, l’album di Colapesce & Dimartino, che entra alla #40 e il crollo di Nek che con Il Mio Gioco Preferito Parte Seconda (-44) in una sola settimana passa dalla #3 alla #47.

