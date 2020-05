Le classifiche di vendita Fimi di questa settimana premiano la Dark Polo Gang che si piazza in testa alla chart degli album con il mixtape Dark Boys Club (ne abbiamo parlato Qui). Il collettivo capitolino conquista anche la classifica dei singoli piazzando quattro brani nelle prime quattro posizioni.

Tra i vinili persiste il dominio della musica internazionale. Oggi guadagna il primo posto l’album The New Abnormal dei The Strokes.

Scopriamo le classifiche di vendita Fimi partendo come di consueto dalla chart dei singoli.

CLASSIFICHE FIMI: VENDITA ALBUM

Scende alla #20 un album che è in classifica da ben 118 settimane, ovvero Peter Pan di Ultimo (-3). Un passo indietro per 20 di Capo Plaza (-1), mentre rientra nella Top 20 e si piazza alla #18 When We All Fall Asleep, Where Do We Go? di Billie Eilish (+4).

Giù di un gradino alla #17 Libertà di Rocco Hunt (-1), così come Post Punk di Gazzelle (-1) oggi alla #16.

In forte discesa Scusate di Dani Faiv (-13) che in una sola settimana passa dalla #2 alla #15. Stabile alla #14 Re Mida (Aurum) di Lazza (=).

Non si muovono dalla #13 e dalla #12 Machete Mixtape 4 (=) e Playlist Live di Salmo (=). Scende alla #11 Colpa delle Favole di Ultimo (-1).

Giù alla #10 Dark Lane Demo Tapes di Drake (-6), mentre alla #9 risale Il Fantadisco dei Me Contro Te (+2). Astroworld di Travis Scott scende di un gradino (-1), mentre alla #7 risale Future Nostalgia di Dua Lipa (+2), così come alla #6 Afterhours di The Weeknd (+2).

Rientra nella Top 5 Fuori dall’Hype Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari, album certificato platino (+1). Su alla #4 23 6451 di tha Supreme (+1).

Sul podio alla #3 stabile Persona di Marracash (=), mentre scende alla #2 DNA di Ghali. Fa il suo esordio in vetta Dark Boys Club, il mixtape della Dark Polo Gang.

Tra gli altri da segnalare la risalita alla #48 di Che Vita Meravigliosa di Diodato (+17), che sabato sera sarà il protagonista italiano di Europe Shine a Light (Qui un estratto della sua performance all’Arena di Verona).

Clicca su Continua per scoprire la classifica Fimi dei singoli.