Classifiche di vendita FIMI 50: Sfera Ebbasta torna primo e ferma alla #2 l’ingresso di Renato Zero

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 50 del 2023.

Ecco le classifiche FIMI dal 08/12/2023 al 14/12/2023.

Il dominio di Massimo Pericolo è durato una sola settimana, l’album “Le cose cambiano” scende infatti alla #3 e viene superato dall’ingresso del nuovo disco di Renato Zero. Alla numero #1 torna Sfera Ebbasta… è la terza settimana non consecutiva che “X2VR” è primo in classifica.

Ottimo debutto per Artie 5ive e Rondodasosa che piazzano alla #4 “Motivation 4 the streetz“. Il disco “Intimate” di Elisa entra infine alla numero #9.

Nei singoli Massimo Pericolo resta al comando ma Mariah Carey è già pronta al sorpasso con la sua “All I Want For Christmas Is You“.

Andiamo a scoprire insieme le nuove classifiche di vendita FIMI, album, singoli e vinili.