Classifica di vendita FIMI Singoli settimana 42: Salmo lascia spazio ad Adele in vetta

Salmo è costretto a salutare la numero uno nella classifica FIMI dei singoli più venduti dell’ultima settimana (la 42 esima del 2021) in Italia. Adele è infatti riuscita a detronizzarlo grazie al suo ultimo singolo, Easy on me.

Il rapper sardo con il suo ultimo brano Kumite, estratto dal suo più recente album Flop, è dunque oggi in seconda posizione, mentre alla terza posizione troviamo Sfera Ebbasta con UHLALA.