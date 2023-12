Classifiche di vendita FIMI 50: Gemitaiz e Massimo Pericolo al vertice ma Michael Bublè e Mariah Carey irrompono

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 51 del 2023.

Ecco le classifiche FIMI dal 15/12/2023 al 21/12/2023.

Nuovo cambio alla numero uno della classifica album con Gemitaiz che entra con il suo nuovo QVC, e fa scendere rispettivamente alla #2 e alla #3 Sfera Ebbasta e Renato Zero.

Tra i nuovi ingressi in Top 10 anche l’album live di De Gregori e Venditti mentre l’ormai iconico “Christmas” di Michael Bublè come ogni anno sale e arriva alla #5. Ingresso deludente per Dani Faiv che debutta con l’album “Ultimo piano” alla #100.

Passiamo ai singoli dove Massimo Pericolo ed Emis Killa con “Moneylove” rimangono stabili alla #1 e, almeno per questa settimana Mariah Carey con la sua intramontabile “All I Want For Christmas Is You” rimane ancora “confinata” alla #2.

Unico inedito di Amici 23 ad entrare in classifica è “Nuvola” alla #34.

Natale porta regali e un ottimo regalo è l’album dei Pink Floyd, “The Dark Side of the moon“, torna al primo posto della chart vinili.

Andiamo a scoprire insieme le nuove classifiche di vendita FIMI, album, singoli e vinili.