Classifiche di vendita FIMI settimana 47: volano Ernia e Francesco Guccini

Classifica album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 47 del 2022.

Ecco le classifiche FIMI dal 18/11/2022 al 24/11/2022).

Ernia debutta al primo posto della classifica album ma la vera sorpresa è Guccini che, con solo le vendite fisiche (l’album Canzoni da intorto non è stato pubblicato in digitale) debutta alla #2. Resista thasup mentre scende alla #4, dopo solo una settimana Tiziano Ferro.

Debutto in Top 10 anche per l’edizione celebrativa per i 40 anni di Thriller di Michael Jackson e per il nuovo album di cover di Mina. Il disco degli inediti di X Factor debutta alla posizione numero #35 mentre non replica il successo del precedente album, Ricorso inammissibile di Niko Pandetta che scende alla #83. Alex, grazie anche a nuovi instore, tiene meglio di Luigi in classifica e, alla terza settimana scende alla #39 (Strangis dopo tre settimane era fuori Top 100).

Debutto alla #59 per il nuovo album di Massimo Ranieri.

Da segnalare il ritorno in classifica, in Top 50, in vista del Natale di Christmas di Bublé. Rientra alla #60 invece Battito infinito di Eros Ramazzotti.

Nei singoli sale alla #2 la hit Take 4 di Shiva mentre alla #3 c’è il brano più apprezzato del nuovo disco di Ernia, Buonanotte, a cui lunedì dedicheremo anche un approfondimento. Sono tre le canzoni del nuovo album di Ernia, Io non ho paura, a entra in Top 10. Otto i brani in Top 20.

Debuttano rispettivamente alla #26 e alla #38 i nuovi singoli di Geolier e di Gazzelle. Come Bublè negli album Mariah Carey si prepara a ritornare per l’ennesimo anno al primo posto con la sua All I Want For Christmas Is You che rientra già alla #75.

Per quel che riguarda i vinili podio tutto di nuove entrate e tutte italiane con, nell’ordine, Guccini, Ernia e Mina.

