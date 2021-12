Certificazioni FIMI 51: Blanco raggiunge il triplo disco di platino. Marco Mengoni è disco d’oro

Certificazioni FIMI settimana 51 del 2021. Penultimo appuntamento dell’anno con le certificazioni rilasciate dalla FIMI.

Una settimana ricchissima di certificazioni sia per la musica internazionale in Italia che per i nostri artisti. Da Blanco ai Modà, da Marco Mengoni a Caparezza. Andiamo subito a scoprirle insieme.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

QUARTO DISCO DI PLATINO per Roses di Sain Jhn (2019).

Veniamo al traguardo del DISCO DI PLATINO che va a:

Killing in the name di Rage Against the Machine (1992)

di (1992) Starman di David Bowie (1972)

di (1972) T.N.T. degli AC/DC (1975)

degli (1975) Jingle Bells nella versione di Michael Bublè (2011)

nella versione di (2011) Don’t go yet di Camila Cabello

DISCO D’ORO invece per:

Santa Claus is comin’ to town di Frank Sinatra (1948)

di (1948) ABCDEFU di Gayle

di Out out di Joel Corry & JAX Jones feat. Charli XCX & Saweetie

di & feat. & Don’t be shy di Tiësto & Karol G

di & Sleigh ride di The Ronettes (2020)

di (2020) That what i want di Lil Nas X

di California Dreamin’ di The Mamas & The Papas (1965)

di & (1965) If the world was ending di Jp Saxe feat, Julia Michaels (2019)

di feat, (2019) F**kin problems di A$AP Rocky feat. Drake , 2 Chainz & Kendrick Lamar (2012)

di feat. , & (2012) Ja sei namorar di Tribalist (2010)

ALBUM INTERNAZIONALI

DOPPIO DISCO DI PLATINO per Hybrid Theory, album dei Linkin park uscito nel 2000. DISCO D’ORO invece per l’ultimo album di Billie Eilish, Happier than ever, e per L.A. Woman dei The Doors del 1971.

Clicca su continua per passare alle certificazioni FIMI relative a singoli e album italiani.