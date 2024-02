Certificazioni FIMI 8: Sanremo 2024 senza precedenti. Continua il successo di Marracash e Pinguini

Certificazioni FIMI settimana 8 2024.

Alla terza settimana di certificazioni Post Sanremo Amadeus conta già 700.000 copie certificate dei brani del Festival. Un risultato impressionante se si conta che nel primo anno di Ama, il 2020, i pezzi di Sanremo certificarono in totale circa 1.200.000 copie.

Da segnalare questa settimana il costante successo di artisti come Pinguini Tattici Nucleari, Gazzelle e Calcutta.

Andiamo a scoprire insieme le nuove Certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Le oltre 600.000 copie/unità italiane permettono ad “Another love” di Tom Odell di raggiungere il SESTO DISCO DI PLATINO.

TRIPLO DISCO DI PLATINO per “Payphone” dei Maroon 5 feat. Wiz Khalifa. Traguardo del DISCO DI PLATINO per “Boys don’t cry” di The Cure e “Because the Night” di Patti Smith.

DISCO D’ORO per “A lot” dei 21 Savage, “West coast” di Lana Del Rey, “Paper Planes” di M.I.A., “Delicate” di Taylor Swift, “(I just) died in your arms” di Cutting Crew, “Sacrifice” di Elton John e “Queen of Kings” di Alessandra.