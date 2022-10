Opportunità per lo spettacolo dal vivo: bando MiC in scadenza 25 Ottobre, scopri come partecipare

Bando MiC – se hai un progetto nel cassetto della tua associazione, se hai una rassegna musicale e cerchi dei fondi, se vuoi produrre uno spettacolo… questa richiesta di contributi è per te a patto che già non ricevi contributi ministeriali.

bando mic, quindi cosa devo fare?

I progetti devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2022, non c’è una tempistica per i suoi tempi di realizzazione, quindi si possono presentare anche progetti già realizzati. Sarà un’apposita commissione a valutarli.

Quindi, raccogli tutto il materiale che hai e compila il form apposito su FUSonline. L’importante è avere le idee chiare, scrivere bene gli obiettivi e avere una storicità del progetto e dell’associazione. Questa è l’occasione per raccogliere i frutti del tuo lavoro.

Alcune informazioni dell’avviso:

È online l’avviso pubblico diretto a promuovere e sostenere, nell’anno 2022, attività di spettacolo dal vivo – negli ambiti del teatro, della musica, della danza e del circo, a carattere professionale di produzione, programmazione e promozione per il rilancio culturale ed economico dei territori e delle attività nella fase post-pandemica.

Possono presentare domanda di contributo gli organismi professionali, individuati ai sensi del decreto ministeriale 27 luglio 2017 e successive modifiche, aventi sede legale in Italia, operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, che non siano beneficiari di contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo per il triennio 2022-2024.

Tenuto conto dell’ammontare delle risorse finalizzate al presente intervento potranno essere sostenuti progetti fino ad un valore massimo di euro 35.000.

Il contributo non potrà comunque eccedere il deficit risultante dal bilancio di progetto presentato dall’organismo beneficiario.

Trovi il bando completo qui.

Termini ultimo di invio per la presentazione delle domande tramite la piattaforma FUSonline è il 25 ottobre 2022, alle ore 16.00.

Per informazioni:

AMBITO MUSICA:

Dr.ssa Licia Battaglia

E-mail licia.battaglia@cultura.gov.it

Sig.ra Elena D’Angelo

E-mail elena.dangelo@ cultura.gov.it

Dr.ssa Marta Pace

E-mail marta.pace@ cultura.gov.it

AMBITO TEATRO, DANZA, CIRCO:

Dr.ssa Sara Anglani

E-mail sara.anglani@cultura.gov.it

Dr.ssa Carlotta Pirro

E-mail carlotta.pirro@ cultura.gov.it