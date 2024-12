Blanco: nessun brano presentato a Sanremo 2025 ma ben tre brani in gara da autore

In molti, noi di All Music Italia compresi, avevano ipotizzato, se non dato per certa, la presenza di Blanco in gara al Festival di Sanremo. E in effetti il cantautore sarà all’Ariston, ma non come interprete: sarà autore o co-autore di ben tre delle trenta canzoni in gara.

Dopo il debutto al Festival nel 2022 al fianco di Mahmood, coronato dalla vittoria e dalla partecipazione all’Eurovision Song Contest con Brividi, Riccardo (questo il vero nome di Blanco) è tornato al centro dell’attenzione nel 2023. Durante la sua esibizione come ospite per presentare L’Isola delle rose, singolo di lancio del suo secondo album, aveva reagito a problemi tecnici distruggendo parte della scenografia floreale, scatenando polemiche.

Proprio per questo episodio, quasi come simbolo di riconciliazione, molti si aspettavano un suo ritorno in gara. E in effetti la chiamata da parte del direttore artistico Carlo Conti è arrivata. Tuttavia, Blanco e il suo team hanno deciso che non è ancora il momento giusto per tornare sul palco come concorrente. Questo, però, non significa che non sarà presente: la sua musica, infatti, ci sarà eccome.

Ben tre brani in gara a Sanremo 2025 portano la sua firma, sempre affiancato dal fidato producer Michelangelo. Blanco ha co-scritto la canzone di Irama, quella di Noemi (in cui figura tra gli autori anche Mahmood) e, sorpresa più grande, il brano che segna il ritorno in gara di Giorgia (notizia anticipata da noi qualche giorno fa qui).

Insomma, un debutto da autore per altri decisamente di rilievo per Blanchito, che sui social ha sottolineato con orgoglio come tutte e tre le sue canzoni abbiano trovato posto nel cast di Sanremo 2025.