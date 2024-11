Festival di Sanremo 2025: meno 24 ore all’annuncio del cast, partite le chiamate di Carlo Conti

Festival di Sanremo 2025, mancano esattamente 24 ore all’annuncio dei cantanti Big in gara nella 75ª edizione della kermesse, a cura di Carlo Conti.

Da almeno quattro mesi i rumors si rincorrono tra indiscrezioni, certezze quasi granitiche e ipotetiche canzoni da ascoltare. Nelle ultime dichiarazioni, il direttore artistico del Festival ha smentito la partecipazione di Anna (“Ha una manager molto intelligente che non la manda a Sanremo perché vuole farla crescere…”) e ha confermato una minore presenza del rap, precisando però che le proposte rap sono sempre più orientate verso il pop: “Si sono presentati tanti rapper, ma sono più orientati sul pop e stanno crescendo. Mi piace che i giovani raccontino la loro generazione non in maniera aggressiva.”

Inoltre, ospite del podcast Pezzi, Conti ha rivelato che ci saranno più uomini in gara tra i Big, pur assicurando una buona rappresentanza femminile. Ha anche dichiarato che, a parità di valutazione, privilegerà le proposte al femminile a Sanremo Giovani.

Nel frattempo, tra indiscrezioni e conferme, le voci continuano a circolare (l’ultima, quella di un possibile duetto in gara tra Madame e Tiziano Ferro ci è stata smentita dall’ufficio stampa di quest’ultimo), tre sono le certezze:

Alcuni artisti circolati tra i rumors, come Tananai ed Enrico Nigiotti, hanno smentito la loro partecipazione. Le famose chiamate di Conti ai cantanti non selezionati sono partite da qualche giorno. Domenica 1 dicembre, poco prima delle 13:30, Carlo Conti sarà ospite al TG1 per annunciare il cast ufficiale dei Big in gara. Si prevede un cast con oltre 24 artisti, ma meno di 40.

Alla luce di queste informazioni, cliccate in basso su “Continua” per scoprire l’ultima lista di ipotesi di All Music Italia prima dell’annuncio ufficiale.