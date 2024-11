Erica Mou “Cerchi” un album ricco di elementi, immagini e suoni che si susseguono e legano tra loro

Erica Mou, Cerchi, recensione del nuovo album della cantautrice.

Erica Mou, con il nuovo album Cerchi, continua il suo percorso artistico, riuscendo a raccontarsi attraverso una minuziosa cura dei particolari, delle immagini e dei momenti.

In tutto l’album si percepisce una raffinata ricerca di assonanze, metafore e sonorità che catturano e legano ogni istante.

La tracklist si articola in undici brani, tutti scritti da Erica Mou, che si susseguono e completano l’uno con l’altro.

L’album si compone di tanti cerchi concentrici, a tratti interconnessi, che accompagnano l’ascoltatore in un viaggio sonoro. È un progetto artistico fuori dagli schemi, che raccoglie in sé tutti gli elementi naturali e fisici, utilizzandoli come strumenti espressivi per una narrazione dettagliata: buio, universo, luce, spazio profondo, fango, cielo, stelle, sabbia, vento, onde, fuoco e tempo.

L’album può essere suddiviso in quattro grandi sezioni tematiche: la consapevolezza, la voglia di libertà e movimento, la riflessione e la presa di coscienza.

ERICA MOU – CERCHI – LA CONSAPEVOLEZZA

In Madre, Erica Mou canta in modo originale il rapporto con la madre, accompagnata da un sound raffinato.

La delicatezza e la forza di Mani d’ortica si racchiudono in questi due versi incisivi: “Se ti abbracciavo ti ferivo / Mani d’ortica sopra un salvagente.”

Sedimenti

“Dove sei, dove andrai?

Se non parti non arrivi mai

Sai che puoi, ma cosa vuoi?

Se nemmeno tu sai cosa vuoi

Tra di me, tra di te, tra di noi, tradimenti

Su di me, su di te, su di noi, sedimenti

Se dimentichi chi sei.”

LA VOGLIA DI LIBERTÀ E DI MOVIMENTO

Tagadà, pagliacci, mela mangiata dal bruco, barattolo-bersaglio e zucchero filato sono gli elementi di La festa del santo, un brano che, grazie al coro dal passo cadenzato, accompagna la processione di paese con un testo molto dettagliato e descrittivo. È impossibile stare fermi: si finisce per battere il tempo.

In Complici, un crescendo cadenzato tiene sospesi in attesa della svolta, ricco di metafore effimere che arricchiscono il testo e che si chiude in modo geniale e inaspettato:

“Noi veloci come complici di un crimine

Scappare come se ci stessero inseguendo

Ti aspettavo col motore acceso tutta la vita

La refurtiva era il futuro.”

ERICA MOU – LA RIFLESSIONE

Meglio affrontare le situazioni o rimandare il confronto? Erica Mou esplora questo tema in Parlare coi cani:

“Avrei voluto dirtelo molto prima

Ma certe parole si incagliano

È più facile rimandare, rimandare, rimandare

E poi andare altrove.”

In L’alfiere, l’artista descrive il passaggio delle stagioni dall’autunno all’inverno, un brano da ascoltare davanti a un camino, sorseggiando una dolce tisana e osservando il tempo che passa dalla finestra.

“L’odore dell’arancia

Rimane sotto l’unghia

Pacchi con sopra scritto fragile

L’impronta di un bacio sopra il calice.”

Gli elementi della vita sono protagonisti in Genesi (“amare il vento è una follia” e “la vita è un fuoco”) e in Piccola vita:

“Quando dormirai io ti proteggerò

Non c’è niente che nessuno sappia veramente.”

LA PRESA DI COSCIENZA CHE CHIUDE IL CERCHIO

Le ultime due tracce, Muta e Canzone per la me che sono stata, sono da ascoltare attentamente e si legano quasi impercettibilmente a Madre.

Cerchi è un concept album capace di raccontare e di raccontarsi attraverso immagini nitide e ben definite. La forza del progetto risiede nella capacità di Erica Mou di creare atmosfere “anomale”, supportata da una base armonica e strumentale precisa, attenta a valorizzare ogni parola che, in ogni brano, non passa inosservata.

ERICA MOU – CERCHI – TRACKLIST

Madre Mani d’ortica Sedimenti La festa del santo Complici Parlare coi cani L’alfiere Genesi Piccola vita Muta Canzone per la me che sono stata

Tra tutti i brani del disco, quelli che spiccano sono La festa del santo, Complici e Parlare coi cani.