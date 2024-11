Erica Mou pubblica il concept album “Cerchi”

Cerchi è il titolo del nuovo album di inediti di Erica Mou, disponibile dal 15 novembre 2024. Il disco, composto da 11 tracce, esce in digitale e in formato fisico: vinile e Cd.

Si tratta del settimo album della discografia di Erica Mou. Anche in questo caso, l’artista conferisce importanza centrale alle parole e alle tematiche che affronta nei testi. Cerchi (etichetta: Maremadre, distribuzione: ADA Music Italy) si propone come un concept album, che descrive un cammino di crescita e di scoperta. Questo cammino deve fare i conti con la circolarità del tempo, un cerchio che non si chiude mai completamente: eventi e relazioni si ripresentano simili, trovandoci però diversi.

“La prima e l’ultima canzone si tendono le mani a descrivere un cerchio”, afferma Erica Mou. “Nel mezzo, il desiderio di fare la muta, una partita a scacchi tra amore e coerenza, una promessa di cura, l’inganno dei trent’anni, tornare a vivere nel posto da cui si era fuggiti, la confusione di una festa di paese, una fede laica, una migrazione che non segue il caldo, parole che si incagliano”. Per l’artista, “ogni brano è un anello, una maglia di una collana. Si torna da dove si è partiti ritrovandosi diversi, tenendosi stretta la voce che conserva le tracce del percorso fatto. Le sonorità seguono lo stesso indirizzo dei testi, registrate in una dimensione live, quasi come se si potesse fotografare il momento della nascita delle canzoni, trattenendone la verità”.

la tracklist di “Cerchi”

L’album si apre con Madre, che rappresenta un collegamento narrativo tra il libro Una cosa per la quale mi odierai pubblicato il 13 settembre 2024, e questo nuovo lavoro discografico. Si chiude con Canzone per la me che sono stata, una lettera a se stessa che invita a riflettere sul passato con accettazione e perdono. Nelle altre tracce, Erica racconta l’incertezza dell’età adulta e la pressione delle aspettative. Immagina un dialogo tra Dio e una donna. Riflette sulla ciclicità della vita e sull’importanza del cambiamento, nella ricostruzione di un senso di completezza.

Ecco la tracklist di Cerchi:

Madre

Mani d’ortica

Sedimenti

La festa del santo

Complici

Parlare coi cani

L’alfiere

Genesi

Piccola vita

Muta

Canzone per la me che sono stata

I brani sono nati durante una residenza artistica al Teatro Petrella di Longiano (FC), in collaborazione con Molla e Flavia Massimo, due musicisti che da tempo accompagnano il percorso artistico di Erica Mou.

I testi e le musiche sono di Erica Mou, che ha anche prodotto i brani. Il disco è stato suonato e arrangiato da Erica Mou, Flavia Massimo e Molla. Registrazione e mixaggio sono stati fatti da Fabio Cardone presso Teatro Petrella di Longiano e Studio The Spheres di Montesilvano. La masterizzazione è di Giovanni Versari presso La Maestà.

Erica Mou live

Dopo l’uscita del disco, l’artista è pronta a tornare sul palco. Erica Mou ha annunciate le date di alcuni concerti, a partire da fine novembre. Le date, organizzate da OTR, sono le sguenti:

29 novembre | Longiano (FC) @teatro Petrella

30 novembre | Roma @auditorium Parco Della Musica c/o Teatro Studio

19 dicembre | Bari @teatro Forma

10 gennaio | Settimo Torinese (TO) @teatro Civico Garybaldi

11 gennaio | Milano @teatro Filodrammatici

I biglietti sono già disponibili in prevendita.

