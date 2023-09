Zucchero, per la prima volta al cinema con il film documentario “ZUCCHERO – Sugar Fornaciari”

Zucchero “Sugar” Fornaciari arriva per la prima volta nelle sale cinematografiche italiane con il film documentario “Zucchero – Sugar Fornaciari” di Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano.

“Zucchero è coerente nelle sue contraddizioni e per questo è molto interessante“, dichiarano i due registi. “È un personaggio vibrante, che mette assieme la cultura emiliana – a cui torna anche nelle canzoni che ha scritto in questi anni – e il luogo dove ha iniziato la sua carriera: la Versilia.

L’Emilia è il ponte con gli Stati Uniti, con il blues e con quella cultura contadina che l’emigrazione ha sparso nel nuovo continente e che è tornata a noi e, ovviamente, a Zucchero attraverso la musica. Zucchero ha quindi messo in connessione la cultura rurale con quella nera e americana. Un’operazione rischiosa e dalla bassissima possibilità di successo, che invece ha funzionato in tutto il mondo. Zucchero è figlio del ‘900, innovatore musicale del suo secolo e sapiente mescitore del suono delle origini alle tendenze musicali contemporanee”.

In arrivo il docu-film Zucchero – Sugar Fornaciari

Il film documentario – che sarà presentato in anteprima alla 18esima edizione della Festa del Cinema di Roma il 21 ottobre, per poi arrivare nelle sale il 23, 24 e 25 ottobre – racconta Zucchero attraverso le sue parole e quelle di colleghi e amici come Bono, Sting, Brian May, Paul Young, Andrea Bocelli, Salmo, Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Roberto Baggio, Jack Savoretti, Don Was, Randy Jackson e Corrado Rustici.

Il risultato? Un viaggio dell’anima che, grazie a immagini provenienti dagli archivi privati di Zucchero e dal “World Wild Tour“, va oltre il ritratto di un musicista di successo, arrivando fin dentro i dubbi e le fragilità dell’uomo.

“Zucchero – Sugar Fornaciari” è una produzione K+, in collaborazione con Adler Entertainment e Ela Film, ed è distribuito da Adler Entertainment.