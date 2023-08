Dopo la firma con Warner Yung Snapp anticipa il nuovo disco con “Ma xkè a me?”

Nelle scorse settimane Yung Snapp ha annunciato l’uscita, prevista per il prossimo 1 settembre, dell’album Hotel Montana. Ad anticiparlo nell’estate 2023 è il singolo Ma xkè a me?

Antonio Lago, in arte Yung Snapp, è nato a Napoli nel 1996.

Il primo Contest rap vinto è organizzato da Don Joe e lo porta a collaborare nel 2014, a 18 anni, con Dogozilla Empire.

Nel 2015 forma con Lele Blade e Vale Lambo il gruppo de Le Scimmie con cui pubblica l’album El Dorado curando tutte le produzioni lavoro che porta avanti anche per altri artisti come Emis Killa, Guè, Clementino e Ntò.

Nel 2018 dà vita al collettivo SLF (acronimo di Solo La Fam) insieme a Lele Blade, MV Killa, Vale Lambo e Niko Beatz. Con loro pubblica diversi singoli

Il primo album come Yung Snapp è del 2020 e si intitola Hours, il primo della SLF è del 2021 e si intitola We the squad Vol.1, album che conquista il disco d’oro.

Mentre continua il percorso di produttore con Mv Killa, tra gli altri, pubblica un singolo con Anna.

Nel 2023 firma un nuovo contratto con Warner Music Italy e pubblica il singolo Sincer feat. Lele Blade e Icy Subzero a cui ora fa seguito Ma xkè a me?

Il nuovo singolo ha un ritmo dance irresistibile e un testo fresco e immediato, in attesa che l’hitmaker napoletano guidi l’ascoltatore tra le stanze sonore del suo mondo, aprendo le porte dell’HOTEL MONTANA. L’album è già disponibile in pre-order.